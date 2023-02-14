المطران حنا: الفلسطينيون يتعرضون للمظالم لأنهم متمسكون بانتمائهم لهذه الأرض



وأضاف حنا: "لقد أكدنا مرارا وتكرارا بأننا قوم نرفض مظاهر العنصرية بكافة اشكالها والوانها وأيا كانت الجهة التي تنادي بها، كما أننا نرفض مظاهر العنف والقتل ونتمنى أن تتوقف الصراعات والحروب في عالمنا وأن تسود لغة الحوار التي تؤدي إلى السلام المنشود".



وتابع: "أما في بلادنا فالفلسطينيون يضطهدون لأنهم فلسطينيون ينتمون لوطنهم ويدافعون عن حقهم المشروع في أن يعيشوا احرارا في هذه البقعة المقدسة من العالم.



وقال: "نطالبكم ونطالب كافة الأحرار في عالمنا وهم ينتمون إلى كافة الخلفيات الثقافية والاثنية والدينية بضرورة تبني مسألة الدفاع عن القضية الفلسطينية التي يتم التآمر عليها من أطراف عدة بهدف تصفيتها".



وأردف: "لن تتمكن أية جهة في هذا العالم من تصفية القضية الفلسطينية التي هي قضية حق وعدالة، فالفلسطينيون صامدون مرابطون متشبثون بثوابتهم وانتماءهم لوطنهم وهم يقدمون التضحيات الجسام والتي ستؤدي حتما إلى الحرية التي طال انتظارها".



وقدم حنا للوفد وثيقة الكايروس الفلسطينية كما وأجاب على عدد من الأسئلة والاستفسارات.







رام الله - دنيا الوطنقال المطران عطا الله حنا رئيس اساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس لدى استقباله، صباح اليوم الثلاثاء، وفداً حقوقياً المانياً مناصراً للقضية الفلسطينية، إننا "نرحب بكم ونعرب عن سعادتنا لوجودكم وقد أتيتم لكي تعاينوا ما يحدث مع شعبنا الفلسطيني من مظالم واستهداف واضطهاد وممارسات عنصرية ظالمة تستهدف أبناء شعبنا في كافة تفاصيل حياتهم".