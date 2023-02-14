غزة: وزارة الاقتصاد تحدد قيمة المشتريات بالتقسيط

رام الله - دنيا الوطنأصدرت وزارة الاقتصاد الوطني بغزة، اليوم الثلاثاء، قراراً بشأن تحديد قيمة المشتريات بالتقسيط.وقالت الوزارة إنه تم تحديد قيمة المشتريات المستثناة من تطبيق نظام البيع بالتقسيط رقم 73 لسنة 2022، وفق ما نقلت وكالة (الرأي) المحلية الحكومية بغزة.وذكرت الوزارة أن القرار لا يسري أحكام نظام البيع بالتقسيط على المشتريات التي يكون مقدار ثمنها مبلغ 1000 شيكل فأقل.وشددت أنه لا يجوز للبائع بالتقسيط تقسيم أو تجزئة أو تكرار عملية البيع على أكثر من معاملة للالتفاف على ما ورد في هذه القرار.وأكدت الوزارة أن كل من يخالف هذا القرار سيعرض نفسه للمساءلة القانونية وسيتخذ بحقه الإجراءات القانونية المشددة.