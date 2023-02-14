شؤون فلسطينية

مجدلاني: يتعين على المجتمع الدولي اتخاذ كافة الإجراءات لوقف إسرائيل عن ممارساتها الأحادية الجانب

مجدلاني: يتعين على المجتمع الدولي اتخاذ كافة الإجراءات لوقف إسرائيل عن ممارساتها الأحادية الجانب
رام الله - دنيا الوطن
قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الأمين العام لجبهة النضال الشعبي د.أحمد مجدلاني: إنه "يتعين على المجتمع الدولي اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لوقف الحكومة الإسرائيلية عن ممارساتها الأحادية الجانب".

جاء ذلك خلال لقائه اليوم في مكتبه بمدينة رام الله سفير جمهورية الصين الشعبية لدى دولة فلسطين قواه واي، حيث أطلعه على آخر المستجدات السياسية.

وأشار مجدلاني إلى "أننا نتطلع لحوار استراتيجي فلسطيني صيني لبلورة رؤية مشتركة تجاه التغييرات في منطقة الشرق الأوسط والعالم".

وتابع مجدلاني: "نحمل الادارة الأمريكية المسؤولية عن حالة الفراغ السياسي الناتجة عن مواقفها المساندة لدولة الاحتلال اضافة لثنيها الجهات الدولية الأخرى عن التدخل لوقف الاجراءات الأحادية الجانب من قبل الطرف الاسرائيلي والتي تتعارض مع الاتفاقيات الدولية وقرارات الشرعية الدولية".

واثنى د. مجدلاني على جهود السفير واي خلال فترة عمله في الأراضي الفلسطينية متمنياً له التوفيق في عمله الجديد، مؤكداً ان جمهورية الصين تمثل قيمة وقامة كبيرة للشعب الفلسطيني. 

من جانبه، أعرب السفير الصيني واي عن قلقه البالغ للتصعيد الأخير في الأراضي الفلسطينية والذي يساهم في تقويض حل الدولتين وتقويض الجهود الرامية للسلام في المنطقة.

كما أكد السفير واي عمق العلاقات بين الصين وفلسطين والرغبة الصادقة في ترجمة الاهتمامات الصينية بالقضية الفلسطينية، ودعم بلاده للحقوق العادلة للشعب الفلسطيني، وتبادل المشاورات السياسية، وكذلك تعزيز العلاقات الثنائية.

وأشار الى أن وزير الخارجية الصيني عبر وبأكثر من مناسبة دولية عن موقف الصين الشعبية بأنها مع إقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية ، وأن أي حل مستقبلي يجب يمر عبر القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية

وأضاف، أن الصين الشعبية بدأت بالتجهيز لتقديم حزمة جديدة من المساعدات الطبية للشعب الفلسطيني.

وقام السفير الصيني بدعوة مجدلاني للقيام بزيارة للجمهورية الصين على رأس وفد من كوادر جبهة النضال الشعبي.

وقد شارك في اللقاء كل من أعضاء المكتب السياسي لجبهة النضال الشعبي أ. تغريد كشك وبشار العزة ومحمد علوش واحسان نصر.






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