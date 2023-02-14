"الإحصاء": الرقم القياسي لأسعار المستهلك يسجل ارتفاعا بنسبة 0.34% الشهر الماضي

رام الله - دنيا الوطنأصدر الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني الرقم القياسي لأسعار المستهلك والذي سجل ارتفاعاً نسبته 0.34% خلال شهر كانون ثاني/يناير 2023 مقارنة مع شهر كانون أول/يناير 2022.وسجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في فلسطين خلال شهر كانون ثاني/يناير 2023 ارتفاعاً مقارنة مع شهر كانون أول 2022، نتيجة لارتفاع أسعار بعض السلع الاساسية خاصة البيض والدجاج (19 شيقل/2كغم، و16 شيقل/كغم) على التوالي. وارتفعت أسعار البيض بنسبة 3.62%، وأسعار السجائر بنسبة 3.22%، وأسعار الدجاج الطازج بنسبة 2.67%، على الرغم من انخفاض أسعار البطاطا بمقدار 19.40%، وأسعار الخضروات الطازجة بمقدار 8.03%، وأسعار الخضروات المجففة بمقدار 5.24%.وعند مقارنة الأسعار خلال شهر كانون ثاني 2023 مع شهر كانون ثاني 2022 تشير البيانات إلى ارتفاع الرقم القياسي لأسعار المستهلك في فلسطين بنسبة 3.73%، (بواقع 4.43% في القدس وبنسبة 4.24% في الضفة الغربية، وبنسبة 1.69% في قطاع غزة).وسجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في الضفة الغربية ارتفاعاً نسبته 0.78% خلال شهر كانون ثاني 2023 مقارنة مع شهر كانون أول 2022، ويعزى ذلك الى ارتفاع أسعار خدمات نقل الركاب عن طريق البر بنسبة 11.61%، وأسعار الدجاج الطازج بنسبة 5.89%، وأسعار البيض بنسبة 5.13%، وأسعار السجائر بنسبة 4.31%، وأسعار الأرز بنسبة 1.50%، وتعرفة الكهرباء بنسبة 0.60%، على الرغم من انخفاض أسعار الخضروات الطازجة بمقدار 7.18%، وأسعار البطاطا بمقدار 6.48%، وأسعار الخضراوات المجففة بمقدار 5.89%.وسجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في قطاع غزة انخفاضاً مقداره 0.76% خلال شهر كانون ثاني 2023 مقارنة مع شهر كانون أول 2022، ويعود ذلك الى انخفاض أسعار البطاطا بمقدار 38.51%، وأسعار الخضروات الطازجة بمقدار 8.55%، وأسعار الدجاج الطازج بمقدار 4.79%، وأسعار الخضروات المجففة بمقدار 4.56%، وأسعار دقيق الحبوب "الطحين الأبيض" بمقدار 1.15%، على الرغم من ارتفاع أسعار أسماك حية طازجة أو مبردة أو مجمدة بنسبة 10.15%، وأسعار الخبز بنسبة 6.80%، وأسعار البيض بنسبة 1.16%.كما سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في القدس انخفاضاً مقداره 0.15% خلال شهر كانون ثاني 2023 مقارنة مع شهر كانون أول 2022، نتيجة لانخفاض أسعار البطاطا بمقدار 20.47%، وأسعار الخضروات الطازجة بمقدار 12.10%، وأسعار الخضروات المجففة بمقدار 3.59%، وأسعار الدجاج الطازج بمقدار 2.40%، على الرغم من ارتفاع أسعار البيض بنسبة 2.87%، وأسعار السجائر بنسبة 1.59%، وأسعار المحروقات السائلة المستخدمة كوقود للسيارات "الديزل" بنسبة 1.19% و"البنزين" بنسبة 1.17%.