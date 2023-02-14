"التعليم العالي" تعقد الامتحان التطبيقي الشامل في دورته الشتوية 2023

رام الله - دنيا الوطنأفادت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن 1692 طالباً/ة من الكليات التقنية تقدموا، اليوم، للامتحان التطبيقي الشامل في دورته الشتوية 2023 في المحافظات الشمالية والجنوبية، وذلك للجزء النظري.وأوضحت الوزارة أنه سيتقدم للامتحان بشقه العملي يوم غدٍ الأربعاء 1606 طالباً/ة في المحافظات الشمالية والجنوبية، وذلك في 23 كلية جامعية ومتوسطة.وتفقّد وكيل الوزارة د. بصري صالح سير الامتحان النظري الذي عُقد في كلية مجتمع المرأة برام الله – الطيرة؛ يرافقه مدير عام التعليم التقني م. سامر موسى، ومدير دائرة التعليم التقني م. ربيع أبو شملة، ومديرة الامتحانات أ. رنا أبو زعرور، ومدير كلية مجتمع المرأة م. طارق سرحان، وعدد آخر من طاقم الكلية.واستمع صالح لملاحظات الطلبة حول الامتحان، متمنياً لهم التوفيق والنجاح، مشدداً على أهمية توظيف المهارات التي اكتسبها الطلبة في سوق العمل.