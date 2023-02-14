عرنكي: شرعنة بؤر استيطانية يستوجب موقف دولي حازم وإجراءات عملية رادعة للاحتلال

رام الله - دنيا الوطنقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس دائرة شؤون المغتربين الدكتور فيصل عرنكي، ان قرارات واجراءات حكومة الاحتلال المتطرفة بشان بناء الاف الوحدات الاستيطانية وشرعنة تسع بؤر استيطانية، والاجراءات العقابية بحق اسرانا الابطال، وتزايد وتيرة هدم المنازل وتصاعد الهجمة تجاه مدينة القدس المحتلة ومختلف مناطق الضفة الغربية، يستوجب موقف دولي حازم واجراءات عملية رادعة للاحتلال، لثنيه عن الاستمرار في انتهاكاته للقوانين والمواثيق الدولية، واستخفافه بمنظومة المجتمع الدولي.جاء ذلك خلال استقبال عرنكي، لرئيس مكتب تمثيل جمهورية بلغاريا لدى دولة فلسطين فيسيلين ديلتشيف، في مقر منظمة التحرير برام الله.وجدد عرنكي التاكيد على الموقف الفلسطيني الرافض لاجراءات الاحتلال الاسرائيلي، مشددا على ان الاستيطان بكامله غير شرعي ومخالف للقانون الدولي وقرارات مجلس الامن ، وحذر من تبعات القرارات الاسرائيلية، والتداعيات الخطرة على امن واستقرار المنطقة مع استمرار الاحتلال في عدوانه واجراءاته بحق شعبنا وارضنا واسرانا.وطالب بلغاريا والاتحاد الاوروبي بدعم التحرك الفلسطيني في المحافل الدولية، خاصة ما يتعلق بحصول فلسطين على العضوية الكاملة في الامم المتحدة.ومن جهته، اكد السفير البلغاري على موقف بلاده الداعم للقضية الفلسطينية، والتزامها بمواقف الاتحاد الأوروبي تجاه الصراع في المنطقة.