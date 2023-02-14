شؤون فلسطينية

"الديمقراطية" تعلن انطلاق فعاليات ذكرى انطلاقتها الـ54

"الديمقراطية" تعلن انطلاق فعاليات ذكرى انطلاقتها الـ54
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين عن انطلاق فعاليات ذكرى انطلاقتها 54 تحت عنوان "بالوحدة والمقاومة ننتصر".

وأوضحت الجبهة في بيان صحفي صدر عنها اليوم، أنها أطلقت اسم «بالوحدة والمقاومة ننتصر» على انطلاقة هذا العام، تأكيداً منها أن الوحدة النضالية لشعبنا بكل قواه وفئاته وتجمعاته في كافة أماكن تواجده في إطار استراتيجية وطنية كفاحية في محاور الاشتباك المختلفة مع قوات الاحتلال وقطعان المستوطنين كما ترجمتها وحدة الجبهات ووحدة الساحات ورسمها البرنامج الوطني المرحلي هي طريق الانتصار لشعبنا.

وكشفت الجبهة أنها ستحوّل العيد الرابع والخمسين إلى احتفالات شعبية وطنية تعم كافة أماكن تواجد شعبنا الفلسطيني وفي ميادين النضال والمواجهة مع الاحتلال الفاشي وإجراءاته العنصرية في شطري الوطن (67+48) وفي الشتات وبلاد المهجر وبما يليق بتضحيات شعبنا، لافتةً إلى أن احتفالات الانطلاقة لهذا العام في قطاع غزة الشجاع ستتضمن فعاليات جماهيرية وطنية واجتماعية في كافة محافظات القطاع وتحمل عناوين سياسية ونضالية كما تقتضيها السياسة الوحدوية النضالية للجبهة على مدى عمرها الكفاحي.

وأشارت الجبهة أن فعاليات الانطلاقة في محافظات القطاع ستتضمن مسيرات جماهيرية وفعاليات شبابية، وعروض عسكرية لكتائب المقاومة الوطنية (قوات الشهيد عمر القاسم)، وفق الجدول التالي:

1.     إطلاق حملة تغريد يوم السبت (18/2/2023).

2.     مسيرة جماهيرية يوم الأحد (19/2/2023) الساعة 3:30 عصراً تنطلق من دوار سوق مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

3.     مسيرة جماهيرية يوم الثلاثاء (21/2/2023) الساعة 3:30 عصراً تنطلق من دوار أبو حميد بمحافظة خانيونس جنوب قطاع غزة.

4.     مسيرة جماهيرية يوم الأربعاء (22/2/2023) الساعة 3:30 عصراً تنطلق من شارع الشهداء وصولاً لمقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر بمدينة غزة.

5.     مسيرة جماهيرية يوم السبت (25/2/2023) الساعة 3:30 عصراً تنطلق من أمام مستشفى اليمن السعيد بمخيم جباليا شمال قطاع غزة.

6.     مسيرة جماهيرية يوم الأحد (26/2/2023) الساعة 3:30 عصراً تنطلق من جنوبي مبنى بلدية رفح جنوب القطاع.

وقالت الجبهة «ونحن نحيي ذكرى الانطلاقة الـ54 المجيدة نبرق بالتحية النضالية إلى الأمين العام الرفيق نايف حواتمة، ونهنئ شعبنا بهذا العيد وشهدائنا الأبطال، وأسرانا البواسل في خط الصدام الأول مع الاحتلال، والمناضلين القابضين على الزناد».

وشددت الجبهة أنها ستواصل النضال والمقاومة بكل أشكالها في كافة الميادين حتى كنس الاحتلال والمستوطنين وإنجاز حقوق شعبنا بالعودة والدولة وتقرير المصير 

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