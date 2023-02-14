البكري: توقيع اتفاقية لتوريد 20 ألف حقيبة نوم لصالح منكوبي الزلزال في تركيا وسوريا

رام الله - دنيا الوطنأعلن الشيخ حاتم البكري وزير الأوقاف والشؤون الدينية عنتوقيع اتفاقية لتوريد 20 ألف حقيبة نوم (sleeping bag) لصالح منكوبي الزلزال في تركيا وسوريا .وأوضح البكري أنه خلال لقائه سفير الجمهورية التركية لدى فلسطين أحمد رضا دميرير والاطلاع على المعاناة التي يعانيها السكان نتيجة الدمار الكبير الذي حل بالأبنية السكنية، فقد قامت الوزارة بتوقيع اتفاقية مع شركة بمدينة الخليل متخصصة بصناعة حقائب النوم sleeping bag ) ) العازلة للماء والاتفاقمعها لتصنيع 20 ألف حقيبة وتقديمها لأهلنا في تركيا وسوريا .وأشار إلى أنه سيتم استلام حقائب النوم خلال أسبوعين وتسليمها لسعادة سفير تركيا في فلسطين والذي بدوره سيتم نقلها إلى الجمهورية التركية لتوزيعها بالتنسيق مع الجهات المختصة وبتنسبق مع سعادة السفير الفلسطيني في تركيا.ووجه البكري نداء لكل أبناء شعبنا للمشاركة في حملة "أغيثوهم" وفق إمكانياتهم لمساندة إخواننا في سوريا وتركيا في ظل الأوضاع الكارثية التي يعانون منها نتيجة الزلزال .