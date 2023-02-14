شؤون فلسطينية

اتفاقية تعاون بين هيئة مقاومة الجدار والاستيطان ومبادرة عالأرض لدعم صمود المواطنين في أرضهم

اتفاقية تعاون بين هيئة مقاومة الجدار والاستيطان ومبادرة عالأرض لدعم صمود المواطنين في أرضهم
رام الله - دنيا الوطن
وقعت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان ومبادرة "عالأرض" اتفاقية تعاون، تسعى إلى تعزيز الجهود الوطنية المشتركة لصد التمدد الاستيطاني، ولدعم صمود المواطنين الفلسطينيين فوق أرضهم المهددة.

وتهدف الاتفاقية التي وقعها رئيس الهيئة الوزير مؤيد شعبان، وصاحب فكرة المبادرة بشار المصري في مدينة روابي، بحضور نائب رئيس حركة فتح محمود العالول، إلى التعاون بين الهيئة والمبادرة في الأنشطة والفعاليات المختلفة، والاطلاع على الأفكار والمبادرات المقدمة للجانبين ودراستها ورفدها بالمقترحات والخبرات.

وقال شعبان "تستمر مخططات حكومة الاحتلال اليمينية المتطرفة التي يقودها غلاة المستوطنين لتهويد كامل الأرض الفلسطينية وتهجير وطرد أهلها، وفي ضوء تصاعد هذه الإجراءات الغاشمة بحق أبناء شعبنا وأرضنا، ونحن مطالبون بتركيز وتكثيف أعمال وأشكال المقاومة الشعبية في كافة المناطق وخصوصاً تلك المهددة بشكل يومي ومباشر من عصابات الاستيطان".

وحول هذه الاتفاقية، أكد أنها تنسجم مع سعي الهيئة إلى تكثيف الجهود والعمل المشترك مع كل الجهات التي تدعم ثبات أبناء الشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال وعصابات مستوطنيه، خصوصاً أن مبادرة "عالأرض" تفتح الباب للجميع من داخل فلسطين أو خارجها لتقديم مساهمات عملية ملموسة تساعد في تحقيق ذلك.

بدوره، قال المصري إن "الاستيطان هو السرطان والخطر الأكبر ويجب تكاثف الجهود لإيقافه، ومبادرة عالأرض منذ تأسيسها آمنت بأهمية العمل المشترك لصد هذا التغول وتمدده، من خلال توحيد الطاقات".

وأضاف أن "هيئة مقاومة الجدار والاستيطان هي المؤسسة الرسمية لدعم ومساندة أبناء شعبنا الفلسطيني في الأماكن المهددة، والتي تتعرض بشكل مستمر وممنهج لاعتداءات المستوطنين، وبتعاوننا اليوم سنعمل على تبادل التجارب والخبرات لصد الاستيطان وتوظيف كل إمكانياتنا من خلال مبادرة عالأرض ومتطوعيها، وبالتالي المساهمة في تثبيت وتمكين أهلنا من الصمود فوق أرضهم".

أخبار ذات صلة

قيادي بـ (حماس): الإجراءات الإسرائيلية لن تمر مروراً عابراً والمنطقة تسير لاتجاهات تصعيدية كبيرة

قيادي بـ (حماس): الإجراءات الإسرائيلية لن تمر مروراً عابراً والمنطقة تسير لاتجاهات تصعيدية كبيرة

(بكدار) توقع اتفاقيات بقيمة 3 مليون و750 ألف دولار أمريكي لتنفيذ مشاريع بالقدس والضفة

(بكدار) توقع اتفاقيات بقيمة 3 مليون و750 ألف دولار أمريكي لتنفيذ مشاريع بالقدس والضفة

&quot;الخارجية&quot;: نتابع باهتمام عدوان الاحتلال على أسرانا وننقل معاناتهم للمجتمع الدولي

"الخارجية": نتابع باهتمام عدوان الاحتلال على أسرانا وننقل معاناتهم للمجتمع الدولي

قيس أبو ليلى يقرر التخلي عن موقعه القيادي في الجبهة الديمقراطية

قيس أبو ليلى يقرر التخلي عن موقعه القيادي في الجبهة الديمقراطية

Ooredoo فلسطين تعلن نتائجها المالية الأولية للعام 2022

Ooredoo فلسطين تعلن نتائجها المالية الأولية للعام 2022

محكمة الاحتلال ترفض استئناف أسرى &quot;نفق الحرية&quot;

محكمة الاحتلال ترفض استئناف أسرى "نفق الحرية"

تحذيرات إسرائيلية من انفجار الأوضاع بالقدس وامتدادها لغزة

تحذيرات إسرائيلية من انفجار الأوضاع بالقدس وامتدادها لغزة

اجتماع ثلاثي في بروكسل لبحث التطورات الفلسطينية

اجتماع ثلاثي في بروكسل لبحث التطورات الفلسطينية

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

اتفاقية تعاون بين هيئة مقاومة الجدار والاستيطان ومبادرة عالأرض لدعم صمود المواطنين في أرضهم

اتفاقية تعاون بين هيئة مقاومة الجدار والاستيطان ومبادرة عالأرض لدعم صمود المواطنين في أرضهم

(بكدار) توقع اتفاقيات بقيمة 3 مليون و750 ألف دولار أمريكي لتنفيذ مشاريع بالقدس والضفة

(بكدار) توقع اتفاقيات بقيمة 3 مليون و750 ألف دولار أمريكي لتنفيذ مشاريع بالقدس والضفة

&quot;الخارجية&quot;: نتابع باهتمام عدوان الاحتلال على أسرانا وننقل معاناتهم للمجتمع الدولي

"الخارجية": نتابع باهتمام عدوان الاحتلال على أسرانا وننقل معاناتهم للمجتمع الدولي

Ooredoo فلسطين تعلن نتائجها المالية الأولية للعام 2022

Ooredoo فلسطين تعلن نتائجها المالية الأولية للعام 2022

كشف &quot;تنسيقات مصرية&quot; للسفر عبر معبر رفح يوم الأربعاء

كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح يوم الأربعاء

الاحتلال يشن حملة اعتقالات في الضفة والقدس

الاحتلال يشن حملة اعتقالات في الضفة والقدس

طالع أسعار الخضروات والدواجن في أسواق قطاع غزة

طالع أسعار الخضروات والدواجن في أسواق قطاع غزة

منصور يبعث ثلاث رسائل متطابقة إلى مؤسسات المجتمع الدولي بشأن الإجراءات الإسرائيلية

منصور يبعث ثلاث رسائل متطابقة إلى مؤسسات المجتمع الدولي بشأن الإجراءات الإسرائيلية

منوعات

سمية خشاب للمتابعين: هابي فالانتين يا حبايبي

سمية خشاب للمتابعين: هابي فالانتين يا حبايبي

ممثلة مصرية شهيرة تعلن اعتزالها الفن بشكل نهائي

ممثلة مصرية شهيرة تعلن اعتزالها الفن بشكل نهائي

كيف شوّق محمد رمضان الجمهور لمسلسل (العمدة) القادم؟

كيف شوّق محمد رمضان الجمهور لمسلسل (العمدة) القادم؟

القضاء اللبناني يصدر حكماً نهائياً في قضية مقتل شاب على يد زوج نانسي عجرم

القضاء اللبناني يصدر حكماً نهائياً في قضية مقتل شاب على يد زوج نانسي عجرم

بطريقة طريفة.. الفنانة أحلام الشامسي تحتفل في يوم ميلادها

بطريقة طريفة.. الفنانة أحلام الشامسي تحتفل في يوم ميلادها

لن تصدق.. كم بلغ سعر فستان إليسا الأحمر في آخر إطلالة؟

لن تصدق.. كم بلغ سعر فستان إليسا الأحمر في آخر إطلالة؟

مصرع مخرج مصري شهير في حادث سير مروّع

مصرع مخرج مصري شهير في حادث سير مروّع

محمد الترك يسخر من أنباء انفصال شقيقة دنيا بطمة

محمد الترك يسخر من أنباء انفصال شقيقة دنيا بطمة

ريهام عبد الغفور تدخل في شجار مع متابع لهذا السبب

ريهام عبد الغفور تدخل في شجار مع متابع لهذا السبب

ميمي جمال: ويكيبيديا يكذب في هذه المعلومة عني

ميمي جمال: ويكيبيديا يكذب في هذه المعلومة عني

عربي

أبو الغيط: قرارات (كابينت) تكرّس الاستخفاف الإسرائيلي بإرادة المجتمع الدولي

أبو الغيط: قرارات (كابينت) تكرّس الاستخفاف الإسرائيلي بإرادة المجتمع الدولي

الأردن: قرار &quot;شرعنة&quot; بؤر استيطانية بالضفة سيدفع لمزيد من العنف

الأردن: قرار "شرعنة" بؤر استيطانية بالضفة سيدفع لمزيد من العنف

بماذا عقبت مصر على قرار الاحتلال شرعنة بؤر استيطانية؟

بماذا عقبت مصر على قرار الاحتلال شرعنة بؤر استيطانية؟

الجزائر: وكالة الأنباء الرسمية تعلن تعرض موقعها لهجوم سيبراني مصدره إسرائيل والمغرب

الجزائر: وكالة الأنباء الرسمية تعلن تعرض موقعها لهجوم سيبراني مصدره إسرائيل والمغرب