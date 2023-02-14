"الشباب والثقافة" بغزة: قدّمنا قروض زواج لـ550 شابًا بأكثر من مليون دولار خلال 2022

رام الله - دنيا الوطنقال رئيس الهيئة العامة للشباب والثقافة، بغزة، أحمد محيسن، اليوم الثلاثاء، إن الهيئة قدمت عبر صندوق دعم الشباب الفلسطيني التابع لها قروض حسنة لـ (550) شابًا مقبلًا على الزواج بواقع (2000) دولار لكل شاب بقيمة إجمالية (1.100.000) دولار خلال عام 2022 الماضي.وأضاف محيسن، خلال برنامج لقاء مع مسئول الذي ينظمه المكتب الإعلامي الحكومي لاستعراض إنجازات عمل الهيئة خلال العام الماضي، أن الهيئة قدمت قرضاً حسناً لـ (83) شابًا وشابة بقيمة إجمالية (275) ألف دولار، مشيرا إلى تمكن المستفيدين من الدخول إلى سوق العمل الفلسطيني وبدء مشاريعهم الخاصة، وذلك ضمن برنامج دعم المشاريع الريادية للشباب.وأكد محيسن أن الهيئة تسعى إلى تعزيز المشاركة السياسية للشباب الفلسطيني وحضورهم المجتمعي حيث تم توقيع مذكرة تفاهم مع وزارة الحكم المحلي لتشكيل (25) مجلسًا استشاريًا شبابيًا للبلديات والهيئات المحلية في قطاع غزة، وأسهمت في إطلاق المنصة الفلسطينية للتطوع بهدف تنظيم العمل التطوعي في المؤسسات الحكومية، ونفذت دورات تدريبية متخصصة في مهارات الإنقاذ والدفاع المدني لتأهيل كوادر شبابية للمشاركة في أوقات الأزمات والطوارئ.وأشار إلى أن وفدًا من الهيئة شارك مع وفود من عدة دول عربية وإسلامية في مؤتمرات شبابية عقدت في تركيا لنصرة القدس وفلسطين حيث تم تسليط الضوء على معاناة الشعب الفلسطيني وخاصة شريحة الشباب والظروف الصعبة التي يمرون بها.ولفت محيسن إلى أن الهيئة تتابع عمل (84) مركزًا شبابيًا تنتشر في كافة محافظات قطاع غزة وتعمل على توجيهها فنيًا والإشراف عليها إداريًا وماليًا، مبينًا أن المراكز الشبابية نفذت نحو (765) فعالية متنوعة شارك فيها ما يزيد عن (230) ألف شابًا وشابة، إضافة إلى عقد (165) برنامجًا تدريبيًا في مجالات متنوعة شارك فيها نحو (12) ألف متدربًا ومتدربة.وأكد أن الهيئة أولت اهتمامًا خاصًا بشرائح الطفولة والطلائع من خلال برامج عملها، حيث نفذت مشروع المكتبة المتنقلة، وعدة مسابقات متنوعة للأطفال في القراءة والرسم وقراءة القرآن، إضافة إلى تمويل تنفيذ (10) مبادرات للأطفال نفذتها مؤسسات الطفولة، وبدء التحضيرات لتشكيل برلمان الطفل الفلسطيني.وقال محيسن: "واصلت الهيئة تأدية دورها في تهيئة البيئة المناسبة للمراكز والجمعيات الثقافية لممارسة دورها المهم للمحافظة على الهوية الوطنية الفلسطينية، حيث رعت تنفيذ (14) مبادرة ثقافية، إضافة إلى تنفيذ مسابقات ثقافية دولية في البحث العلمي والشعر العربي والقصة القصة والأغنية الوطنية، وتنظيم فعاليات ثقافية وفنية لإحياء المناسبات الوطنية، ومناهضة التطبيع مع الاحتلال وتعزيز ثقافة المقاطعة، وتدشين (8) جداريات فنية، وتنظيم معارض للتراث الوطني الفلسطيني"، مشيرًا إلى أنها منحت وسام القدس للثقافة والفنون لعدد 17 من رواد العمل الثقافي في قطاع غزة.وأضاف: "تم اختتام المرحلة الثانية من مشروع القائمة الببليوغرافية الوطنية الموحدة للكتب والمكتبات في قطاع غزة، حيث تم إدخال نحو (429,080) كتابًا، وتنظيم معرض للكتب المحليَّة، ومنح (263) رقم إيداع لمؤلفات وكتب جديدة".وأشار إلى أن الهيئة نظمت خلال عام 2022 مخيمات "أنا الفلسطيني" الصيفية؛ بهدف تعزيز الانتماء للهوية الوطنيَّة الفلسطينيَّة وتعزيز ثقافة المقاومة والإبداع لدى المشاركين فيها، حيث تم تنفيذ (49) مخيمًا صيفيًّا تخصصي للشَّباب والطَّلائع والأطفال، شارك فيها نحو (3042) مشارك، إضافة إلى تنفيذ (12) مخيم تخصصي مركزي في مجالات متعددة.