(بكدار) توقع اتفاقيات بقيمة 3 مليون و750 ألف دولار أمريكي لتنفيذ مشاريع بالقدس والضفة

رام الله - دنيا الوطنوقع رئيس المجلس الفلسطيني للتنمية والاعمار محمد أبو عوض مع ادارة البنك الاسلامي للتنمية بصفته مديرا لصندوق الأقصى، اتفاقية دعم مشاريع البنية التحتية في القدس الشريف والضفة الغربية.المنحة من تخصيص المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في افريقيا للعام 2019، وتبلغ قيمتها 3 ملايين وسبعمائة وخمسون الف دولار امريكي.وتنص الاتفاقية على تنفيذ (بكدار) مشاريع في قطاع البنية التحتية بالقدس الشريف والضفة الغربية من خلال مشاريع تعبيد وتأهيل طرق داخلية في مدينة جنين ومخيمها، وفي السواحرة وأبو ديس والرام ومخيم قلنديا ومخيم شعفاط والجيب وعناتا، وتوسعة شبكة المياه وإنشاء شبكة تصريف مياه الأمطار لبلدية حزما، اضافة الى تأهيل ساحات خارجية وطريق مدرسة الزويدين الأساسية لعرب الكعابنة (الزويدين).كما وقع أبو عوض مع البنك الاسلامي للتنمية بصفته مديرا لصندوق الأقصى اتفاقية لدعم مشاريع البنية التحتية في الضفة الغربية – المرحلة التاسعة عشر، يخصص من خلالها الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي مبلغا قدره 3 ملايين و88 ألف دولار امريكي، لتنفيذ المشروع.ستقوم (بكدار) وفق الاتفاقية بتنفيذ مشروع تأهيل وتعبيد طرق داخلية في مجلس قروي رأس الفارعة- طوباس، وتأهيل وتعبيد طريق بلدية سلفيت، وإنشاء خزان مياه مع خط ناقل بمجلس قروي الجاروشية بطولكرم، كما سيتم تأهيل وتعبيد طرق داخلية في مجلس قروي دير بلوط- سلفيت، وكذلك تأهيل الشارع الرئيسي الرابط بيت قريتي بيت ريما ودير غسانة ببلدية بني زيد الغربية – رام الله، إضافة لبناء خزان مياه بالقدس على أرض مجلس قروي عرب الجهالين، وبناء وتشطيب غرف تعليمية بمدرسة حيفا الأساسية ببلدية نعيم- الخليل، وإنارة شارع القرية في مجلس قروي ام الفحم- القدس، وكذلك تأهيل وتعبيد طرق داخلية – مجلس قروي قروي – القدس، وشق وتعبيد طرق داخلية ببلدية ترقوميا، وتأهيل وتعبيد طرق داخلية – مجلس قروي بيت اولا- الخليل، وتأهيل وتعبيد طرق داخلية – بلدية إذنا- الخليل، وتأهيل وتعبيد شارع العروب – اللجنة الشعبية لخدمات مخيم العروب- الخليل.ويهدف المشروع لدعم صمود وثبات المواطن الفلسطيني في كافة قرى وبلدات ومحافظات فلسطين، والهوض بمستوى الخدمات في الهيئات المحلية وتحسين الوضع الاقتصادي، وخلق فرص عمل لشرائح مختلفة من المجتمع، إضافة لتحسين الوضع البيئي وتسهيل حركة المواطنين بين القرى والبلدات.ووقع أبو عوض مع البنك الإسلامي للتنمية بصفته مديرا لصندوق القدس اتفاقية لدعم القطاع الصحي وتأهيل المستشفيات في محافظتي القدس والخليل.وتبلغ قيمة المنحة المقدمة من المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في افريقيا 2 مليون و200 ألف دولار امريكي، تقوم بكدار من خلال الاتفاقية بتنفيذ مشاريع بناء وتشطيب طابق بمساحة 650 متر مربع وبناء مستودع أدوية بمساحة 300 متر مربع لمديرية صحة القدس/ العيزرية، كما ستنفذ مشروع إعادة تأهيل قسم منامات الباطني وتجهيز مطبخ المستشفى وتأهيل قسم المغسلة بالخليل.ويهدف المشروه لتوطين ورفع مستوى الخدمة الطبية في المراكز الصحية والمستشفيات الحكومية، وتطوير المؤسسات الصحية الوطنية وتحسين الخدمات الصحية، إضافة لتوفير فرص عمل طبية وإدارية بهدف الحد من هجرة المهنيين في قطاع الصحة، ورفع ثقة المواطن بمؤسساته الوطنية.بدوره شكر أبو عوض الحكومة الفلسطينية ومستشاري الصناديق العربية والإسلامية والجهات المانحة على الثقة الممنوحة لبكدار، والتتي جاءت بعد شراكات عديدة في مشاريع حيوية في فلسطين.يشار الى أن هذه الإتفاقيات تأتي ضمن مجموعة من الاتفاقيات تم توقيعها بحضور رئيس الوزراء د. محمد اشتية لصالح فلسطين بقيمة 43 مليون دولار مقدمة من الصناديق والهيئات المالية والإنمائية العربية والإسلامية عبر البنك الإسلامي للتنمية في جدة، لتنفيذ مشاريع تطوير الخدمات الصحية والتعليمية والبنية التحتية، في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس.