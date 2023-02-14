شؤون فلسطينية

Ooredoo فلسطين تعلن نتائجها المالية الأولية للعام 2022

Ooredoo فلسطين تعلن نتائجها المالية الأولية للعام 2022
رام الله - دنيا الوطن
أفصحت شركة Ooredoo فلسطين عن نتائجها المالية الأولية للعام 2022، وأظهرت نموًا ملحوظًا على الأداء المالي والتجاري للشركة مقارنة بالعام الماضي، حيث حققت 16.6 مليون دولار أمريكي صافي أرباح للعام 2022، مما شكل ارتفاعًا بنسبة 24% عن العام الماضي.

وبين الإفصاح أهم المؤشرات المالية والتجارية للشركة، حيث حققت الشركة زيادة في قاعدة المشتركين لتصل إلى ما يزيد عن 1.4 مليون مشترك في نهاية العام بنسبة زيادة 2% عن العام الماضي. في حين بلغت إيرادات الشركة 115.5 مليون دولار أمريكي، محققةً زيادة بنسبة 3% مقارنةً بالعام 2021، أما الأرباح التشغيلية قبل اقتطاع الضرائب والفوائد والاستهلاكات والإطفاءات (EBITDA) فقد بلغت 42.5 مليون دولار أمريكي، مسجلة زيادة بنسبة 4% مقارنةً بالعام 2021.

وتعقيباً على النتائج المالية المعلنة لهذا العام قال الرئيس التنفيذي للشركة د. ضرغام مرعي: "إن شركة Ooredoo  فلسطين تواصل المسير نحو تقديم أفضل أداء وخدمات في السوق الفلسطيني، وذلك ضمن سلسلة من الجهد المستمر الذي تقوم به طواقم الشركة في مختلف المجالات ضمن رؤية استراتيجية تهدف نحو زيادة نمو أرباح الشركة من جهة وتوسيع قاعدة مشتركيها عن طريق تلبية تطلعات واحتياجات المشترك الفلسطيني".

وأضاف: "تعمل Ooredoo فلسطين ضمن أعلى المعايير العالمية، لتكون الأقرب لاحتياجات المشتركين، مواكبة أحدث التطورات في قطاع الاتصالات، فعملت الشركة بشكل دائم على تحديث شبكتها لتوفر أفضل جودة وتقدم أسرع إنترنت، ومضت في تطوير التجربة الرقمية عبر الموقع الإلكتروني وتطبيق الموبايل "حسابي"، وتتويجًا لذلك أطلقت الشركة حملتان مهمتان للتأكيد على مكانتها السوقية خلال العام الماضي للتأكيد أن Ooredoo تتميز بأوسع تغطية وأحسن شبكة، وأسرع إنترنت مقدمة بذلك أفضل تجربة مشتركين في فلسطين".

وختم د. مرعي: "سنواصل جهودنا للحفاظ على المكانة المتقدمة التي تحظى بها Ooredoo في سوق الاتصالات الفلسطيني، وسنعمل بكل جهد دومًا للبقاء عند حسن ظن المشترك بنا، آملين أن نحقق مزيدًا من التقدم والنمو في الأداء العام للشركة خلال الأعوام المقبلة لتحقيق تطلعات مستثمرينا".

 معلومات عن Ooredoo فلسطين

شركة Ooredoo فلسطين هي إحدى شركات مجموعة Ooredoo العالمية الرائدة في مجال الاتصالات والانترنت. وتوفر Ooredoo فلسطين خدمات الاتصالات المتنقلة بأحدث المعدات والتكنولوجيا، وقد صممت تلك الخدمات لتلبية احتياجات المشتركين من الأفراد والشركات. وتعتبر شركة Ooredoo فلسطين من الشركات التي تولي أهمية كبيرة للمجتمع الذي تعمل فيه، وتسهم رؤيتها التي تتمثل في إثراء حياة مشتركيها، وإيمانها بقدرتها على تحفيز التنمية البشرية من خلال الاتصالات، في مساعدة أفراد المجتمعات على تحقيق أقصى تطلعاتهم.

 

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