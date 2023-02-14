شؤون فلسطينية

تحذيرات إسرائيلية من انفجار الأوضاع بالقدس وامتدادها لغزة

تحذيرات إسرائيلية من انفجار الأوضاع بالقدس وامتدادها لغزة
أرشيف
رام الله - دنيا الوطن
نقلت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، عن مسؤوليين إسرائيليين تحذيراتهم بشأن الإجراءات التي اتخذتها حكومة نتنياهو في القدس المحتلة، وإمكانية انفجار الأوضاع وامتدادها لمواجهة عسكرية مع غزة.

بدوره، أفاد مسؤول أمني إسرائيلي للقناة (12)، بأن "السلوك غير المسؤول من قبل الحكومة في شرق القدس، قد يؤدي لإشعال الوضع مع قطاع غزة".

من جهته، قال اللواء احتياط في جيش الاحتلال عاموس يادلين، إن: "القدس هي قلب الصراع، لها القدرة في التأثير على الضفة وغزة والداخل، وهذه هي استراتيجية زعيم حماس السنوار".

وأضاف عاموس يادلين، أن "تخفيض موجة العمليات إلى الصفر مهمة مستحيلة، وما نشهده أمر غير معتاد".

وتابع: "نحتاج إلى بذل جهد منظم في القدس، وليس عملية "سور واقي 2" كما اقترح بن غفير، من يقترح "سور واقي 2" يُظْهِر للجمهور فقط مدى عدم فهمه للموضوع الذي يتحمل مسؤوليته".

في سياق متصل، قال موقع (مكور ريشون) الإسرائيلي، إن: "إسرائيل تنجر نحو مزيد من التصعيد مع الجانب الفلسطيني، والحديث هنا يتركز على قطاع غزة، لأن حماس والجهاد لا يمكنهما الصمت على ما يجري في الضفة والقدس، خاصة العمليات الأخيرة".

وأشار الموقع الإسرائيلي إلى أن، "تزايد إطلاق الصواريخ من غزة ما هي إلا البداية، خاصة مع قرب شهر رمضان".

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