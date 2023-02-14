الصحة: شهيدان متأثران بجراحهما برصاص الاحتلال في طوباس والخليل





رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الصحة، عن استشهاد الفتى محمود ماجد العايدي (17 عاماً) متأثراً بجروحه التي أصيب بها، فجر اليوم الثلاثاء، خلال اقتحام قوات الاحتلال مخيم الفارعة جنوب طوباس.كما أعلنت الوزارة استشهاد الشاب هارون رسمي يوسف أبو عرام (25 عاماً)، متأثراً بإصابته قبل عامين، برصاص الاحتلال الحي في مسافر يطا بالخليل، وقد أدت إصابته لشلل رباعي، وانغلاق في شرايين الساق ما أدى لبترها، وتقرحات حادة في الظهر والحوض، والتهابات حادة في الرئتين.وكانت قوات كبيرة من جيش الاحتلال قد اقتحمت مخيم الفارعة في طوباس فجراً وانتشرت في كافة أرجائه، وحاصرت منزل أحد المواطنين.واندلعت مواجهات بين الشباب وقوات الاحتلال التي أطلقت الرصاص الحي باتجاههم، ما أدى لاصابة الفتى العايدي برصاصة في رأسه نقل على إثرها للمستشفى، وأعلن في وقت لاحق عن استشهاده.