شؤون فلسطينية

الخارجية: نطالب بترجمة المواقف الدولية إلى خطوات عملية لوقف تنفيذ قرارات (كابينت)

الخارجية: نطالب بترجمة المواقف الدولية إلى خطوات عملية لوقف تنفيذ قرارات (كابينت)
الخارجية الفلسطينية
رام الله - دنيا الوطن
رحّبت وزارة الخارجية والمغتربين بردود الفعل العربية والإسلامية والإقليمية والدولية تجاه قرارات (كابينت) الإسرائيلي، خاصة ردود الفعل على تعميق الاستيطان وشرعنة تسع بؤر استيطانية جديدة.

وقالت الخارجية في بيان لها، اليوم الثلاثاء، إن "ردود الفعل الدولية لا ترقى لمستوى هذه الجريمة وتداعياتها الخطيرة والحقيقية على فرصة إحياء عملية السلام لتطبيق مبدأ حل الدولتين".

وأكدت أن قرارات (كابينت) الإسرائيلي "تستدعي ردود فعل دولية أقوى تخرج عن سقف ردود الفعل المألوفة والاعتيادية التي باتت تتعايش معها دولة الاحتلال كما قال عنها المتحدث الإسرائيلي إنهم معتادون عليها ولا تؤثر على علاقات إسرائيل بالولايات المتحدة".

وطالبت الوزارة بترجمة المواقف وردود الفعل الدولية والأميركية إلى إجراءات وخطوات عملية ضاغطة على الحكومة الإسرائيلية ورئيس وزرائها وتضمن وقف تنفيذها فوراً.

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