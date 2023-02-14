حماس تُعلّق على مخرجات مؤتمر القدس في القاهرة





ورحّبت (حماس)، في تصريح صحفي، بمخرجات البيان للمؤتمر، مؤكدة أنها "تعكس إدراكاً بأهمية ومكانة المدينة المقدّسة، وبخطورة مخططات الاحتلال الصهيوني ومشاريعه الاستيطانية والتهويدية ضدّها، وبوجوب الحفاظ على الوضع التاريخي القائم فيها، لاسيّما المتعلق بالأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية وفي القلب منها المسجد الأقصى المبارك".



وثمّنت الحركة "كلمات ومواقف الدول العربية الشقيقة في المؤتمر؛ داعيةً إلى ترجمة مخرجات المؤتمر وبيانه الختامي إلى خطواتٍ وأفعالٍ عملية وملموسة تجاه حماية المدينة المقدسة من عبث الصهاينة، الذين لم يتوقفوا عن محاولاتهم الخبيثة لتهويدها وتغيير وطمس معالمها التاريخية وفرض وقائع خطيرة على الأرض".



وطالبت "بضرورة تبني خطّة عاجلة تعزّز صمود أهلنا في مدينة القدس وعموم فلسطين المحتلة، الذين ينوبون عن الأمَّة قاطبة في الدفاع عن القدس والأقصى، حتى التحرير والعودة وإقامة دولتنا المستقلة وعاصمتها القدس".





رام الله - دنيا الوطنعلّقت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الثلاثاء، على مخرجات البيان الختامي لـ"مؤتمر القدس صمود وتنمية" الذي عقد بالقاهرة، الأحدج الماضي.