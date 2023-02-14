بالصور.. اكتشاف "تابوت رصاصي" في المقبرة الرومانية شمال قطاع غزة















رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة السياحة والآثار بغزة، اليوم الثلاثاء، عن اكتشاف تابوت رصاصي أثناء أعمال التنقيب المنظمة والحفرية الأثرية في المقبرة الرومانية بمنطقة شمال القطاع.وقالت الوزارة في تصريح صحفي، إن "التابوت الرصاصي يعتقد أنه يعود لأحد كبار الشخصيات في العصر الروماني في القرن الأول الميلادي".وأشارت الوزارة، إلى أن المقبرة الرومانية يعود تاريخها من القرن الأول وحتى الثالث الميلادي والتي خصصها الرومان لدفن موتاهم خارج أسوار المدينة حسب معتقداتهم، وكانت طريقاً تجارياً برياً يربط مدينة الأنثيدون التاريخية بمدينة عسقلان.وأوضحت أن أعمال التنقيب الجارية في الوقت الحالي كشفت عن 70 قبراً فردياً وجماعياً كانت قد شيدت بحجارة مهندمة وبأشكال جمالونية والتي كشفت عن أسرار الأنثوبولوجيا والمعتقدات الرومانية في طريقة الدفن والعلاقات التجارية التي امتازت بها فلسطين مع شمال أفريقيا في العصر الروماني.وبينت الوزارة أن التابوت تم وضعه في صندوق خشبي وتأمينه في المخزن الوطني للحفاظ عليه ودراسته دراسة تفصيلية مع خبراء وعلماء آثار دوليين في الفترة المقبلة.