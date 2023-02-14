أمريكا: ثلاثة قتلى بإطلاق نار في جامعة ولاية ميشيغان



فيما قالت شرطة جامعة ولاية ميشيغان في تغريدة على موقع (تويتر): "لدينا 3 وفيات مؤكدة، وبالإضافة إلى هذا، هناك 5 ضحايا نقلوا إلى المستشفى".



وأشارت شرطة الجامعة إلى أن المشتبه به فر من المكان وقوات الأمن تلاحقه لإلقاء القبض عليه، مؤكدة أنها قامت بإخلاء وتأمين عدد من مباني الحرم الجامعي بعد ساعات من إطلاق النار.



وحثت السلطات الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والمقيمين في الأحياء المجاورة خارج الحرم الجامعي على "لزوم أماكنهم" بينما تبحث الشرطة عن المشتبه به.





رام الله - دنيا الوطنلقي ما لا يقل عن ثلاثة أشخاص مصرعهم، فيما أصيب خمسة آخرون بعد أن فتح مسلح النار بجامعة ولاية ميشيغان، مساء الاثنين.وقال النائب المؤقت لرئيس شرطة الجامعة، كريس روزمان، إنه تم إطلاق النار في موقعين، فيما انتشرت قوات إنفاذ القانون بالحرم الجامعي الرئيسي في إيست لانسينغ، غربي ديترويت، بحثاً عن مشتبه به.وردت الشرطة على إطلاق النار الذي بدأ بعد الثامنة مساء بقليل بتوقيت شرق الولايات المتحدة، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز) عربية.وقال روزمان في تصريحات صحفية، عقب الحادثة، إنه تم العثور على ضحايا في كلا الموقعين، مشيراً إلى أنه تم نقل ما لا يقل عن خمس ضحايا إلى المستشفى، بعضهم مصاب بإصابات تهدد الحياة.