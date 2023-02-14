شؤون فلسطينية

تفاصيل مشادة وقعت بين نتنياهو وبن غفير في ختام اجتماع كابينت الأخير

تفاصيل مشادة وقعت بين نتنياهو وبن غفير في ختام اجتماع كابينت الأخير
نتنياهو وبن غفير
رام الله - دنيا الوطن
أفادت صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، بأن مشادة وقعت بين رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ووزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، في ختام اجتماع المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية (كابينت)، يوم الأحد الماضي.

وقالت الصحيفة، إن بن غفير طالب نتنياهو بهدم مبنى مكون من 14 طابقا في شرق القدس، رداً على عملية الدهس في القدس التي نفذها فلسطيني وأسفرت عن مقتل ثلاثة إسرائيليين، وإصابة عدد آخر.

ووفق الصحيفة، فإن نتنياهو قال إن ذلك قد يثير انتقادات دولية، فيما رد بن غفير: "لقد سئمت من محاولة التأقلم مع سياسة الاحتواء".

وصادق (كابينت)، مساء الأحد الماضي، على شرعنة تسع بؤر استيطانية في الضفة الغربية، والعمل على بناء آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة.

وأوضحت صحيفة (يديعوت أحرنوت) أن وزير الأمن الإسرائيلي بن غفير طلب في الاجتماع شرعنة 77 بؤرة استيطانية لكن تم الموافقة على 9 فقط.

من جانب آخر، قالت (القناة 14) إن (كابينت) الاحتلال قرر دعم خطة بن غفير الأمنية في شرق القدس، عقب العمليات الأخيرة التي جاءت في قلب المدينة.

في السياق، أفادت قناة (كان) الإسرائيلية، بأن بن غفير تحدث أمس مع مفتش الشرطة شبتاي، وطالب بتسريع هدم المنازل في شرق القدس.

وأضافت: أن المفتش قال للوزير إنه يلزم تعزيز المئات من رجال الشرطة لهذا الغرض، وطلب تأجيل عمليات الهدم لبضعة أيام - كان هذا أيضًا موقف كبار الضباط الآخرين، لكن الوزير أصر وأوضح أنه يجب تنفيذ الأمر فورا.

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