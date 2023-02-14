نيويورك: سائق شاحنة يدهس مارّة ويصيب 8 أشخاص بجروح

رام الله - دنيا الوطنأفادت وسائل إعلام أميركية، اليوم الثلاثاء، بإصابة ثمانية أشخاص بجروح في أنحاء متفرقة من المدينة، بعد أن دهسهم سائق شاحنة صغيرة.وأفادت شرطة نيويورك بأنّ ثمانية أشخاص على الأقلّ أصيبوا بجروح في أنحاء متفرقة من المدينة، بعد أن دهسهم سائق شاحنة صغيرة، مشيرة إلى أنّها تستبعد في الوقت الراهن أن يكون ما جرى مرتبطا بـ"الإرهاب".وقالت قائدة شرطة المدينة الأميركية كيشانت سيويل للصحافيين إنّه "ليس هناك ما يدلّ على وجود أيّ رابط للإرهاب" بما جرى.وأوضحت الشرطة أنّه قرابة الساعة 10:50 بالتوقيت المحلي (15:50 بتوقيت غرينتش)، استوقف عناصرها في حيّ باي ريدج بضاحية بروكلين سائق الشاحنة بعد أن دهس عدداً من المارّة. وفق (الجزيرة نت)لكنّ السائق سرعان ما فرّ بشاحنته ودهس المزيد من الناس بينما كانت الشرطة تطارده. وفي نهاية المطاف، تمكّنت الشرطة من إيقاف الشاحنة وتوقيف سائقها.وأوضحت الشرطة أنّ عملية الدهس أسفرت عن إصابة 7 مدنيين وشرطي بجروح، مشيرة إلى أنّ اثنين من الجرحى بحالة حرجة.وبحسب متحدّث باسم الشرطة، فإنّ 3 من الجرحى كانوا على متن دراجات نارية صغيرة.من جهتها، قالت قائدة الشرطة "معلوماتنا بهذا الشأن محدودة للغاية في الوقت الحالي"، مشيرة إلى أنّ التحقيق لا يزال جاريا، وأضافت أنّ الوقائع حدثت في سبعة مواقع منفصلة يتعيّن على المحقّقين التحقيق في كلّ منها.