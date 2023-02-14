الاحتلال يشن حملة اعتقالات في الضفة والقدس

رام الله - دنيا الوطنشنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر وصباح اليوم الثلاثاء، حملة اعتقالات في مناطق متفرقة من الضفة الغربية والقدس المحتلة، طالت تسعة مواطنين.وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت في نابلس المواطن مهند الكعبي من مخيم عسكر الجديد، والمواطن حسن تفاحة من منطقة الضاحية، والمواطن عماد البظ من شارع عصيرة، والمواطن باسل حمامي من منطقة المخفية في المدينة بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها.وفي جنين، اعتقلت قوات الاحتلال المواطن نصر محمد عباس بعد اقتحام بلدة الزبابدة جنوب شرق جنين ومداهمة منزل ذويه.وفي البيرة، اعتقلت قوات الاحتلال المواطن توفيق البواب، والمواطن محمد مطرية بعد مداهمة منزليهما والعبث بمحتوياتهما.كذلك تم اعتقلت المواطن عبد الله البو من حلحول، والمواطن عيسى أبو قنيطة من يطا في الخليل، ومن القدس اعتقلت الشاب مصطفى أبو عبيد بعد مداهمة منزله.