وزير الخارجية الإسرائيلي يصل تركيا في زيارة وصفها بـ"التضامنية"

رام الله - دنيا الوطنأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، بأن وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين وصل إلى تركيا في زيارة وصفها بت"التضامنية" عقب الزلزال المدمر الأخير.ونقلت القناة (12) الإسرائيلية، قول كوهين عقب وصوله تركيا: "جئت إلى تركيا للتعبير عن تضامني مع الشعب التركي، سألتقي بالرئيس أردوغان ووزير الخارجية أوغلو".وتابع: "وسأرسل تعازي دولة إسرائيل على الكارثة المدمرة، إسرائيل تقف إلى جانب تركيا في هذا الوقت الصعب وستواصل مساعدتها".