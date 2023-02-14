ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال في سوريا وتركيا إلى أكثر من 37 ألفا

رام الله - دنيا الوطنارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب سوريا وتركيا، الاثنين الماضي، إلى 37 ألفًا إثر انتشال المزيد من الجثث من تحت أنقاض المباني المدمرة في البلدين، مع استمرار العثور على ناجين رغم مرور أسبوع على الكارثة.وفي اليوم الثامن للزلزال، تجاوز عدد قتلاه في تركيا 31 ألفا و643 أشخاص، في حين وصل عدد القتلى في سوريا إلى نحو 5714 شخصا، والمصابين إلى 7396.وقد تمكنت فرق البحث والإنقاذ، فجر اليوم الاثنين، من انتشال العديد من العالقين تحت الأنقاض في مدن تركية عدة، لكن الآمال في العثور على المزيد من الناجين تتراجع، في حين أعلن الدفاع المدني في الشمال السوري انتهاء عمليات الإنقاذ.ورغم مرور أسبوع على حدوث الزلزال المدمر فإن الهزات الارتدادية لا تزال مستمرة، حيث أعلن مرصد الزلازل التركي تسجيل هزتين ارتداديتين في ولاية كهرمان مرعش أمس الأحد، بشدة 4.1 و4.6 درجات على مقياس ريختر، بينما أعلن المركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل تسجيل 70 هزة أرضية في تركيا السبت تراوحت بين 3 و4.7 درجات.