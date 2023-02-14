شؤون فلسطينية

الطقس: ارتفاع طفيف على درجات الحرارة

الطقس: ارتفاع طفيف على درجات الحرارة
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
توقعت دائرة الأرصاد الجوية، أن يكون الجو اليوم الثلاثاء، غائما جزئيا ويطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة مع بقاء الجو باردا في معظم المناطق شديد البرودة خاصة في المناطق الجبلية ويحتمل سقوط أمطار متفرقة فوق بعض المناطق، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذه الليلة: يكون الجو غائما جزئيا وشديد البرودة وتكون الفرصة مهيأة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الأربعاء، يكون الجو غائما جزئيا إلى غائم ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة ويبقى الجو باردا في معظم المناطق شديد البرودة خاصة في المناطق الجبلية وتكون الفرصة مهيأة لسقوط أمطار متفرقة على بعض المناطق، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

ويكون الجو يوم الخميس غائما جزئيا إلى غائم ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة ويبقى باردا في معظم المناطق الجو شديد البرودة خاصة في المناطق الجبلية وتكون الفرصة مهيأة لسقوط أمطار متفرقة على بعض المناطق خاصة الوسطى والجنوبية، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

ويوم الجمعة يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة مع بقاء الجو باردا خاصة في المناطق الجبلية، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وحذرت دائرة الارصاد الجوية المواطنين من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية، واحتمال تشكل الصقيع في ساعات صباح الباكر.

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