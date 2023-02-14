إصابة شاب بجروح خطيرة بمواجهات مع الاحتلال في طوباس

رام الله - دنيا الوطنأصيب شاب، فجر اليوم الثلاثاء، بالرصاص الحي في الرأس خلال اقتحام قوات الاحتلال لمخيم الفارعة جنوب طوباس.وأفادت مصادر محلية، بأن الشاب محمود ماجد العايدي أصيب بالرصاص الحي في الرأس وإصابته خطيرة، وتم نقله إلى مستشفى طوباس التركي الحكومي.ووفقاً لمدير نادي الأسير في طوباس كمال بني عودة، فإن قوات الاحتلال اعتقلت المواطن أحمد رجا الخطيب (45 عاماً) بعد مداهمة منزله، وخلال ذلك أصيب نجله رجا في الساق جراء نهشه من كلب بوليسي أطلقه الجنود.وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت المخيم، فجراً، بأعداد كبيرةوانتشرت في كافة أرجائه، كما حاصرت منزل أحد المواطنين.