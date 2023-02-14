شؤون فلسطينية

إصابة شاب بجروح خطيرة بمواجهات مع الاحتلال في طوباس

إصابة شاب بجروح خطيرة بمواجهات مع الاحتلال في طوباس
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أصيب شاب، فجر اليوم الثلاثاء، بالرصاص الحي في الرأس خلال اقتحام قوات الاحتلال لمخيم الفارعة جنوب طوباس.

وأفادت مصادر محلية، بأن الشاب محمود ماجد العايدي أصيب بالرصاص الحي في الرأس وإصابته خطيرة، وتم نقله إلى مستشفى طوباس التركي الحكومي.

ووفقاً لمدير نادي الأسير في طوباس كمال بني عودة، فإن قوات الاحتلال اعتقلت المواطن أحمد رجا الخطيب (45 عاماً) بعد مداهمة منزله، وخلال ذلك أصيب نجله رجا في الساق جراء نهشه من كلب بوليسي أطلقه الجنود.

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت المخيم، فجراً، بأعداد كبيرة 
 


وانتشرت في كافة أرجائه، كما حاصرت منزل أحد المواطنين.

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