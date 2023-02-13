شؤون فلسطينية

الاتحاد الأوروبي يرفض قرار الاحتلال بشرعنة بؤر استيطانية في الضفة

الاتحاد الأوروبي يرفض قرار الاحتلال بشرعنة بؤر استيطانية في الضفة
الاتحاد الأوروبي
رام الله - دنيا الوطن
أكد الاتحاد الأوروبي، اليوم الإثنين، رفضه لقرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي "شرعنة" 9 بؤر استيطانية في الضفة الغربية، مجددا موقفه أن المستوطنات غير شرعية بموجب القانون الدولي، وأنه لن يعترف بأي تغييرات لحدود عام 1967 "غير تلك التي يتفق عليها الطرفان".  

ودعا الاتحاد الأوروبي، في بيان له، إسرائيل إلى وقف بناء المستوطنات وإلغاء هذه القرارات الأخيرة على وجه السرعة.

وأعرب عن قلقه البالغ إزاء التوترات المتصاعدة والعنف المتزايد، وقال: "في السياق الحالي المقلق، من المهم النظر في خطوات لتهدئة الموقف وتجنب القرارات والإجراءات الأحادية التي من شأنها تقويض قابلية حل الدولتين المتفاوض عليه للحياة، وتغذية المزيد من التوتر".

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