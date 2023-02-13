شؤون فلسطينية

مصدر: جهود مصرية قد تفضي إلى عقد لقاء بين الرئيس عباس وهنية بالقاهرة

مصدر: جهود مصرية قد تفضي إلى عقد لقاء بين الرئيس عباس وهنية بالقاهرة
خاص دنيا الوطن
علمت "دنيا الوطن"، من مصدر مصري مطلع، أن القاهرة تسعى لاختراق ملموس في ملف المصالحة الفلسطينية بين حركتي فتح وحماس.

وتوقع المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، نجاح الجهود المصرية في عقد لقاء بين الرئيس محمود عباس، ورئيس المكتب السياسي لحركة (حماس)، إسماعيل هنية، في القاهرة.

وحول التصعيد المستمر في الأراضي الفلسطينية، قال المصدر: إن القاهرة تواصل العمل مع كافة الأطراف لوقف التصعيد وعدم تدهور الأوضاع إلى "ما قد لا يحمل عقباه"، بحسب تعبيره.

وشنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، عملية عسكرية، فجر الإثنين، في مدينة نابلس، أسفرت عن استشهاد فلسطيني وإصابة خمسة آخرين بجراح مختلفة.

كما قصفت طائرات حربية إسرائيلية، مواقع في قطاع غزة، تابعة لفصائل المقاومة الفلسطينية، بعدة صواريخ، دون وقوع إصابات.

من جهته، زعم المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أن طائرات حربية أغارت على مواقع تابعة لحركة حماس تستخدم لانتاج المواد المستخدمة في صناعة الصواريخ.

وفي سياق متصل، وافق المجلس الأمني الوزاري المصغر في إسرائيل (كابينت)، الأحد، على "شرعنة" تسع بؤر استيطانية غير قانونية في الضفة الغربية.

ونقلت صحيفة (يديعوت أحرنوت) عن مصادر مطلعة على اجتماع الكابينت (لم تسمّها) قولها إن "المجلس المصغر وافق على شرعنة 9 بؤر استيطانية من أصل 77 بؤرة غير قانونية، طالب وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير بشرعنتها".

وقالت الصحيفة إن "شرعنة هذه البؤر تأتي ردًا على عملية الدهس التي نفذها فلسطيني السبت، في مستوطنة "راموت" شمالي القدس، وأدّت إلى مقتل 3 إسرائيليين، وإصابة آخرين".

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