شؤون فلسطينية

تفاصيل لقاء رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية مع أبو هولي

تفاصيل لقاء رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية مع أبو هولي
جانب من اللقاء
رام الله - دنيا الوطن
التقى رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية المستشار إياد تيم ظهر اليوم الاثنين في مكتبه بمدينة رام الله عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس دائرة شؤون اللاجئين أحمد أبو هولي لمناقشة الترتيبات اللازمة لإجراء الرقابة على أعمال دائرة شؤون اللاجئين واللجان الشعبية للمخيمات الفلسطينية والمكتب التنفيذي داخل الوطن، وذلك بناءً على تعليمات الرئيس محمود عباس بإجراء التدقيق تعزيزاً لمبدأ النزاهة والشفافية والحفاظ على المال العام.

وبحسب بيان صادر عن الديوان، فإن هذه التعليمات تأتي لتؤكد حرص الرئيس عباس على بناء مؤسسات الدولة بشكل سليم ودعمه لديوان الرقابة وثقته العالية بأعماله والتي تهدف إلى بناء مؤسسات وطنية ذات مهنيه عالية.

وثمن رئيس الديوان مبادرة دائرة شؤون اللاجئين طلبها اجراء التدقيق على الدائرة واللجان الشعبية، كما تم بحث سبل التعاون بين الجانبين.

حضر اللقاء من طرف الديوان نائب رئيس الديوان امل فرج ومدير عام الديوان جفال جفال ومن جانب دائرة شؤون اللاجئين هاني الرشدي مستشار رئيس الدائرة ومحمد عليان مدير عام المخيمات وعلي صوافطة مدير عام الدائرة المالية وشوكت اغريب مدير عام الموارد البشرية.

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