نقابة الصحفيين وجمعية الإذاعات الخاصة توقعان اتفاقية.. وهذه تفاصيلها

رام الله - دنيا الوطنوقعت نقابة الصحفيين وجمعية الإذاعات الخاصة في فلسطين اتفاقية إطارية تنظم علاقة التنسيق والتعاون بينهما وتحدد المعايير الأساسية المتعلقة بعمل الصحفيات والصحفيين، وحقوقهم وواجباتهم تجاه المؤسسات التي يعملون فيها.وأكد نقيب الصحفيين ناصر أبو بكر أن هذه الاتفاقية تأتي لضمان التزام المؤسسات الإعلامية بعدة مبادئ متمثلة في حرية الصحافة ومبادئها، وحقوق الصحفيين الاجتماعية والاقتصادية والمهنية، وبمبادئ المساواة وعدم التمييز بين الصحفيات والصحفيين العاملين في القطاع، وتوفير بيئة عمل خالية من العنف، وتأسيس لجان نقابية داخل الإذاعات والاعتراف بتمثيلتها للصحفيين وحماية هذا القطاع وديمومته في ظل الأزمة الاقتصادية الخانقة التي يواجهها والتي تهدد قدرة المؤسسات على مواصلة عملها نتيجة جملة من التحولات التقنية والاقتصادية في ظل غياب سياسات عمومية (قوانين وإجراءات تنظيمية واقتصادية) مصممة خصيصا لتطور القطاع وازدهاره.وأثنى أو بكر على جهود الزملاء الصحفيين في جمعية الإذاعات الخاصة، في السعي لتطوير هذا القطاع الحيوي والعاملين فيه وتطبيق هذه المبادئ، وان هذه تعتبر انطلاقة لبدء عملية تفاوض جماعية من أجل التوصل إلى اتفاقية نقابية تخدم الصحفيين.وأوضح أبو بكر أن الاتفاقية تشتمل على فصول تنظم أصول العمل داخل المؤسسات والحقوق الاقتصادية والمنهية، ولا تقتصر، على الأجور والعلاوات، ولتطور المهني والترقيات، وساعات العمل والشغل الإضافي، والاجازات والعطل الرسمية والمرضية واجازة الامومة، والتدريب المهني، ومساهمات أصحاب العمل في التأمينات والتغطيات الاجتماعية الأخرى والمكافآت للعاملين.بدوره، اعتبر رئيس جمعية الإذاعات الخاصة في فلسطين رياض خميس أن هذه الاتفاقية مواصلة لعلاقة التعاون والتضامن الراسخة بين النقابة والمؤسسات الصحفية بما في ذلك مؤسسات الاعلام المرئي والمسموع في فلسطين.وأشار الى أن هذه الاتفاقية تأتي بُعيد تأسيس جمعية الإذاعات الخاصة في فلسطين، كجمعية مهنية تمثل المؤسسات الاذاعية الخاصة والمجتمعية العاملة في فلسطين وتهدف للدفاع عن مصالح هذه المؤسسات الإعلامية وحقوقها كمؤسسات صحفية تلتزم بمبادئ مهنة الصحافة الأساسية بما في ذلك قول الحقيقة، والاستقلالية التحريرية، وحماية الصالح العام، فالنقابة تمثل الصحفيين العاملين في هذا القطاع وتدافع عن حقوقهم الاجتماعية والاقتصادية المهنية، وجمعية الإذاعات الخاصة في فلسطين، كمنظمة تمثل مصالح المؤسسات الاذاعية الاقتصادية والمهنية.