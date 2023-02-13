حماس تعقب على العمليات في القدس

رام الله - دنيا الوطنعقبت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) مساء اليوم الاثنين، على عمليتي القدس والتي أسفرت إحداها عن مقتل جندي إسرائيلي وإصابة آخرين.وقال الناطق باسم الحركة حازم قاسم "ضربات متتالية يوجهها الشباب الثائر في مدينة القدس المحتلة لجيش الاحتلال ومستوطنيه، رداً على جرائم القتل اليومي بحق أبناء شعبنا وانتهاك حرمة المقدسات واقتحامات المسجد الأقصى".وأضاف "هذا الفعل المتصاعد من أهالي القدس، يؤكد فشل كل محاولات حكومة الاحتلال اليمينية وقف هذه الثورة العظيمة، وسيحسم المعركة لصالح شعبنا وحقوقه المشروعة".