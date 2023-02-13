المكتب الأميركي للشؤون الفلسطينية يدين قتل مستوطن للشهيد مثقال ريان

رام الله - دنيا الوطنأدان المكتب الأميركي للشؤون الفلسطينية، مساء اليوم الاثنين، بشدة إطلاق النار على الشهيد مثقال ريان، من قبل مستوطن إسرائيلي من مستوطنة حفات يائير الغير قانونية في سلفيت.وقال المكتب في بيان له " لقد رأينا تقارير تفيد بأن الشرطة الإسرائيلية تحقق في الحدث، ونشير إلى أن إسرائيل لديها المسؤولية عن الأمن في المناطق التي تسيطر عليها".وشدد على ضرورة إجراء تحقيق شامل وشفاف في إطلاق النار، يؤدي إلى المساءلة ويمنع عنف المستوطنين في المستقبل.