فتوح: الخطوات العقابية ضد الأسرى جريمة تضاف لجرائم حكومة الاحتلال

رام الله - دنيا الوطنقال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح إن "الخطوات الإجرامية والعقابية من حكومة الاحتلال الفاشية بحق أسرى الحرية، هي جريمة تضاف إلى جرائم هذه الحكومة، وانتهاك للمواثيق الدولية وخرق فاضح للمادتين الثالثة والرابعة من اتفاقية جنيف".وأضاف فتوح، في بيان له، اليوم الإثنين، أن "هذه الممارسات وعمليات الانتقام والقمع والتعذيب وحرمان الأسرى من حقوقهم، ومحاولة الحكومة الفاشية الخروج من أزمتها الداخلية بارتكاب جرائم بحق شعبنا وأسرانا سيكون لها عواقب وخيمة، فالأسرى خط أحمر ولن يكونوا وحدهم، ولن نسمح بالاستفراد بهم، وأن إرادتهم مدعومة بالمواقف الشعبية والمقاومة ستفشل كل إجراءات القمع".