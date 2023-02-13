افتتاح مشروع محطة معالجة صرف صحي متنقلة لمستشفى دورا الحكومي

رام الله - دنيا الوطنافتتح رئيس سلطة المياه مازن غنيم برفقة نائب محافظ محافظة الخليل خالد دودين وسفير اليابان لدى فلسطين ناكاشيما يوئيشي، ورئيس بلدية دورا مهند عمرو مشروع محطة معالجة صرف صحي متنقلة لمستشفى دورا الحكومي والذي يهدف إلى الحد من التلوث الناجم عن تصريف مياه الصرف الصحي الخام من المستشفى في الحفر الامتصاصية والأماكن المفتوحة وحماية الصحة العامة من خلال إنشاء محطات معالجة مياه الصرف الصحي.ويأتي هذا المشروع ضمن النهج التشاركي في العمل لتنفيذه من قبل جهات حكومية وغير الحكومية، إضافة الى الجهات المانحة، كما يمثل نموذج للعلاقة بين قطاعي المياه والصحة لارتباطهم الوثيق بخدمات أساسية تقدمها الحكومة للمواطنين.ويهدف المشروع للتخلص الآمن من مياه الصرف الصحي وفق المواصفات الفلسطينية والعالمية معالجة ٢٥م3 يوميا من مياه الصرف الصحي الخطرة في المستشفيات الحكومية.واكد غنيم في بداية حديثه على أن أهمية هذا المشروع تكمن بحجم الفائدة منه والمتمثلة بشكل أساسي في معالجة مياه الصرف الصحي الخارجة من المستشفيات والعيادات الصحية بشكل آمن.وأضاف أن تنفيذ هذا المشروع يعكس الاستراتيجية الحكومية والتي تضع في قمة أولوياتها تحسين خدمات المياه والصرف الصحي، كما يعكس مدى الالتزام بتنفيذ الخطط الوطنية.وأشار غنيم الى أن سلطة المياه تعمل دائما على إيجاد حلول للتحديات الصعبة ، والتي جميعها ناجمة عن الواقع الذي فرضه الاحتلال وسياساته الممتدة منذ عقود، فرغم الانجازات الكبيرة في قطاع الصرف الصحي المحققة على الأرض، وتنفيذ العديد من المشاريع الاستراتيجية سواء في البنى التحتية، أو المعالجة، واعادة الاستخدام وبرامج بناء القدرات، لا يزال قطاع الصرف الصحي يواجه العديد من التحديات التي تعيق تطوره، فلا يزال أكثر من 66% من سكان المحافظات الشمالية وأكثر من 14% من سكان المحافظات الجنوبية دون خدمات صرف صحي مناسبة وآمنة.وأوضح أن هناك تحديات جمة تواجه تطوير قطاع الصرف الصحي منها التحديات السياسية والاجتماعية والتحديات المؤسساتية والفنية، بالإضافة الى التحديات المالية التي تتطلب استثمارات ضخمة ومصاريف تشغيلية كبيرة.وبين غنيم ان الاوضاع السياسية والاقتصادية المتفاقمة على مستوى العالم تؤثر بشكل كبير على القدرة على حشد وتوفير الدعم اللازم.من جانبه، أكد السفير الياباني على حرص حكومة اليابان دعم مثل هذه المشاريع الهادفة الى حماية المواطنين من الاثار السلبية للمياه العادمة وما تحمله من أوبئة، مشيدا في هذا الجانب حرص سلطة المياه على اقامة مثل هذه المشاريع في المرافق الصحية.وتوجه دودين بالشكر والتقدير لدعم الحكومة اليابانية للعديد من المشاريع الهامة في فلسطين والتي تدل على عمق العلاقات بين الجانبين، مشيرا الى ان تكاملية العمل وتنوعه تصب في مصلحة المواطن دائما.ومن الجدير ذكره أن فكرة المشروع جاءت خلال فترة كورونا، وبعد أن تم تجهيز المستشفى كمركز لإيواء المصابين بجائحة كورونا، وبعد أن أظهرت التقارير البحثية والعلمية امكانية انتقال العدوى خلال المياه العادمة.وقامت سلطة المياه على إثر ذلك بعمل دراسة أولية لواقع معالجة مياه الصرف الصحي في المستشفيات والمراكز الطبية، وتم التركيز على تلك غير المخدومة بشبكات صرف صحي وتعتمد على الصهاريج في نقل وتفريغ المياه العادمة وما قد تسببه من انتقال العدوى وانتشارها، لذا كان لابد من ايجاد حل سريع لمعالجة تصريف مياه الصرف الصحي لهذه المستشفيات، لحماية الصحة العامة.