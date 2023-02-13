شؤون فلسطينية

"عصيان وإضراب عن الطعام".. الحركة الأسيرة تشرع بخطوات تصعيدية ردًا على إجراءات "بن غفير"

"عصيان وإضراب عن الطعام".. الحركة الأسيرة تشرع بخطوات تصعيدية ردًا على إجراءات "بن غفير"
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت لجنة الطوارئ العليا للحركة الوطنية الأسيرة، الشروع بسلسلة خطوات تبدأ بالعصيان وتنتهي بالإضراب المفتوح، ردًا على إجراءات وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير بحق الأسرى.

وأضافت اللجنة في بيان لها، مساء اليوم الاثنين، تلقت "دنيا الوطن" نسخة عنه أن الخطوات ستبدأ بالعصيان وتنتهي بالإضراب المفتوح عن الطعام في الأول من شهر رمضان القادم.

وأكدت اللجنة أن هذا الإضراب والذي عنوانه "الحرية أو الشهادة" هو إضراب يخوضه كل قادر من الأسرى من كافة الفصائل.

ولفتت إلى الأسرى "سيخوضون الإضراب بمطالب موحدة وبقيادة موحدة -والتي نريدها كذلك في الخارج-، وهذه الوحدة هي الضامن الأساسي -بعد توفيق الله- لنجاح نضالنا".

وشددت على أن حجم العدوان الذي يواجهه الأسرى منذ بداية هذا العام وحتى الآن يتطلب من كافة أبناء شعبنا وقواه الحية إسناد الأسرى بكافة الأدوات.

وأوضحت اللجنة في تفاصيل البيان أنه "منذ تولي بن غفير منصبه بدأت تظهر ملامح المرحلة القادمة والتحديات المختلفة التي تتطلب من الكل مواجهتها -كُلٌّ حسب طاقته وأدواته-، حتى يتم إفهام هذا المارق والطارئ على أرضنا من هو الفلسطيني؛ وما هي طاقاته في التحدي والتضحية والصمود".

وتابعت "منذ ذلك الحين؛ استشعرنا في لجنة الطوارئ الوطنية العليا للحركة الوطنية الأسيرة هذا التحدي، وعملنا على ترتيب صفوفنا لمواجهة هذه السياسة الحاقدة على كل ما هو فلسطيني، والتي كانت آخرها سياسات الهدم في القدس، وتوسيع خطط الاستيطان في الخارج، والتغول على الأسيرات والأشبال في الدامون، ووقف إدخال الخبز للسجون، في سلسلة إجراءات وتغول على الأسرى وحقوقهم، واليوم يتم تقليص ساعات الاستحمام لساعة واحدة يوميًّا."

وأضافت "في ظل هذه التحديات؛ قررنا الشروع في سلسلة خطوات، حاملين مطلبنا الوحيد وهو حريتنا، وعلى الجميع أن يلتقط رسالتنا هذه وصوتنا هذا، فلم نعد نحتمل استمرار التنكيل بنا ليلًا ونهارًا، والاعتداء على كرامتنا وكرامة أسيراتنا".

أخبار ذات صلة

&quot;عصيان وإضراب عن الطعام&quot;.. الحركة الأسيرة تشرع بخطوات تصعيدية ردًا على إجراءات &quot;بن غفير&quot;

"عصيان وإضراب عن الطعام".. الحركة الأسيرة تشرع بخطوات تصعيدية ردًا على إجراءات "بن غفير"

القوى الوطنية والإسلامية تدعو لتوسيع المقاومة الشعبية والتصدي للمستوطنين

القوى الوطنية والإسلامية تدعو لتوسيع المقاومة الشعبية والتصدي للمستوطنين

إصابة مستوطن بعملية طعن في القدس والاحتلال يغلق أبواب المسجد الأقصى

إصابة مستوطن بعملية طعن في القدس والاحتلال يغلق أبواب المسجد الأقصى

عياش يقدم تبرعا باسم الرئيس عباس لصالح ضحايا الزلزال في تركيا

عياش يقدم تبرعا باسم الرئيس عباس لصالح ضحايا الزلزال في تركيا

جرغون: لجوء حكومة الاحتلال للقمع الدموي لن يرهب شعبنا

جرغون: لجوء حكومة الاحتلال للقمع الدموي لن يرهب شعبنا

هيئة الأسرى: معاناة مضاعفة لأسرى سجن عتصيون في ظل البرد القارص

هيئة الأسرى: معاناة مضاعفة لأسرى سجن عتصيون في ظل البرد القارص

&quot;القوى الوطنية&quot; تُصدر بيانًا عقب اجتماع لبحث المستجدات السياسية

"القوى الوطنية" تُصدر بيانًا عقب اجتماع لبحث المستجدات السياسية

مركز حقوقي يُحمل سلطات مسؤلية وفاة الأسير أحمد أبو علي

مركز حقوقي يُحمل سلطات مسؤلية وفاة الأسير أحمد أبو علي

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

القوى الوطنية والإسلامية تدعو لتوسيع المقاومة الشعبية والتصدي للمستوطنين

القوى الوطنية والإسلامية تدعو لتوسيع المقاومة الشعبية والتصدي للمستوطنين

عياش يقدم تبرعا باسم الرئيس عباس لصالح ضحايا الزلزال في تركيا

عياش يقدم تبرعا باسم الرئيس عباس لصالح ضحايا الزلزال في تركيا

جرغون: لجوء حكومة الاحتلال للقمع الدموي لن يرهب شعبنا

جرغون: لجوء حكومة الاحتلال للقمع الدموي لن يرهب شعبنا

هيئة الأسرى: معاناة مضاعفة لأسرى سجن عتصيون في ظل البرد القارص

هيئة الأسرى: معاناة مضاعفة لأسرى سجن عتصيون في ظل البرد القارص

مركز حقوقي يُحمل سلطات مسؤلية وفاة الأسير أحمد أبو علي

مركز حقوقي يُحمل سلطات مسؤلية وفاة الأسير أحمد أبو علي

الجبهة العربية الفلسطينية تختتم حضورها في مؤتمر &quot;رفيع المستوى&quot; لدعم القدس بالقاهرة

الجبهة العربية الفلسطينية تختتم حضورها في مؤتمر "رفيع المستوى" لدعم القدس بالقاهرة

(حماس) تنعى شهيد نابلس أمير بسطامي

(حماس) تنعى شهيد نابلس أمير بسطامي

تيسير خالد: تسليح المستوطنين وشرعنة البؤر الاستيطانية تشجيع مباشر لمنظمات &quot;الإرهاب&quot;

تيسير خالد: تسليح المستوطنين وشرعنة البؤر الاستيطانية تشجيع مباشر لمنظمات "الإرهاب"

منوعات

محمد الترك يسخر من أنباء انفصال شقيقة دنيا بطمة

محمد الترك يسخر من أنباء انفصال شقيقة دنيا بطمة

ريهام عبد الغفور تدخل في شجار مع متابع لهذا السبب

ريهام عبد الغفور تدخل في شجار مع متابع لهذا السبب

ميمي جمال: ويكيبيديا يكذب في هذه المعلومة عني

ميمي جمال: ويكيبيديا يكذب في هذه المعلومة عني

سمية الخشاب توجّه خمسة نصائح للشباب عن الزواج والارتباط

سمية الخشاب توجّه خمسة نصائح للشباب عن الزواج والارتباط

فيديو.. ياسمين عبد العزيز تصدم جمهورها بشفاه كبيرة وملامح صادمة

فيديو.. ياسمين عبد العزيز تصدم جمهورها بشفاه كبيرة وملامح صادمة

في تصريح جريء.. ياسمين صبري تكشف أحد أسباب نجاح العلاقات

في تصريح جريء.. ياسمين صبري تكشف أحد أسباب نجاح العلاقات

موسيقار شهير يتعرض لوعكة صحية على الهواء مباشرة

موسيقار شهير يتعرض لوعكة صحية على الهواء مباشرة

تعليق صادم لمطرب ذا فويس خالد الفايد بعد قرار اعتزاله الغناء

تعليق صادم لمطرب ذا فويس خالد الفايد بعد قرار اعتزاله الغناء

شاهد.. الفنانان باسم ياخور وفادي صبيح ينظّمان قافلة مساعدات لمتضرري الزلزال في سوريا

شاهد.. الفنانان باسم ياخور وفادي صبيح ينظّمان قافلة مساعدات لمتضرري الزلزال في سوريا

إليسا تبرر رفضها إلغاء حفلها الفني في لبنان بعد زلزال تركيا وسوريا

إليسا تبرر رفضها إلغاء حفلها الفني في لبنان بعد زلزال تركيا وسوريا

عربي

أبو الغيط: قرارات (كابينت) تكرّس الاستخفاف الإسرائيلي بإرادة المجتمع الدولي

أبو الغيط: قرارات (كابينت) تكرّس الاستخفاف الإسرائيلي بإرادة المجتمع الدولي

الأردن: قرار &quot;شرعنة&quot; بؤر استيطانية بالضفة سيدفع لمزيد من العنف

الأردن: قرار "شرعنة" بؤر استيطانية بالضفة سيدفع لمزيد من العنف

بماذا عقبت مصر على قرار الاحتلال شرعنة بؤر استيطانية؟

بماذا عقبت مصر على قرار الاحتلال شرعنة بؤر استيطانية؟

الجزائر: وكالة الأنباء الرسمية تعلن تعرض موقعها لهجوم سيبراني مصدره إسرائيل والمغرب

الجزائر: وكالة الأنباء الرسمية تعلن تعرض موقعها لهجوم سيبراني مصدره إسرائيل والمغرب