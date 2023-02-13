إصابة مستوطن بعملية طعن في القدس والاحتلال يغلق أبواب المسجد الأقصى

رام الله - دنيا الوطنأصيب مساء اليوم الاثنين، مستوطن إسرائيلي في العشرينات من العمر، بعد طعنه في ظهره في البلدة القديمة بالقدس.وأفادت (القناة 12) أن المستوطن أصيب بعملية طعن في ظهره، في حين انسحب منفذ العملية من المكان وجاري عملية البحث عنه من قبل الشرطة.بدورها، وصفت صحيفة (يديعوت أحرنوت) حالة المستوطن المصاب في عملية الطعن بالقدس بالمتوسطة.وعقب العملية، أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، أبواب المسجد الأقصى، وانتشرت في البلدة القديمة وباب العامود.