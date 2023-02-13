عياش يقدم تبرعا باسم الرئيس عباس لصالح ضحايا الزلزال في تركيا



وقدم عياش تبرعا سخيا باسم الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين لصالح ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب بعضا من المدن التركية.





وكان عياش قد زار أمس مقر السفارة السورية في بوخارست وقدم أيضا تبرعا سخيا لصالح ضحايا الزلزال الذي ضرب بعضا

من المدن السورية باسم الرئيس عباس.



ومن الجدير بالذكر أن د. عياش كان قد حث أبناء الجاليات العربية والإسلامية المقيمين في أوروبا القيام بحملات تبرعات من أجل مساعدة واغاثة إخوانهم السوريين والأتراك المشردين والذين أصبحوا بلا مأوي وينامون بالعراء أو في المدارس والمساجد وبيوت الايواء بعد ما تعرضت منازلهم للتدمير بفعل الزلزال الذي ضرب مدنهم قبل يومين.



وقال عياش في تصريح صحفي من العاصمة الرومانية بوخارست " أن اخوانكم من السوريين والأتراك الذين تعرضوا للزلزال بأمس الحاجة للوقوف معهم والعمل على مساعدتهم خاصة في هذه الظروف الصعبة".



وتقدم عياش بأخلص التعازي وأصدق عبارات المواساة إلى عائلات الضحايا متمنيا الشفاء العاجل للمصابين والجرحى، وسائلا الله تعالى أن يحفظ الشعبين السوري والتركي الشقيقين وان يتجاوزا الظروف الصعبة وتداعيات هذه المأساة الإنسانية.





رام الله - دنيا الوطنزار عضو المجلس الوطني الفلسطيني الدكتور محمد عياش السفارة التركية في العاصمة الرومانية بوخارست برفقة سفير دولة فلسطين في رومانيا عصام مصالحة حيت كان في استقبالهما السفير وطاقم السفارة وذلك بهدف تقديم التعازي بضحايا الزلزال والاعراب عن تضامن شعبنا الفلسطيني مع إخوانهم الاتراك في هذه المحنة.