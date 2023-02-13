شؤون فلسطينية

هيئة الأسرى: معاناة مضاعفة لأسرى سجن عتصيون في ظل البرد القارص

هيئة الأسرى: معاناة مضاعفة لأسرى سجن عتصيون في ظل البرد القارص
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
نشرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في تقريرها الصادر اليوم الإثنين، المعاناة الشديدة التي يواجهها 35 أسيرا، يقبعون في سجن عتصيون.

وذكرت محامية الهيئة جاكلين الفرارجة بعد زيارتها للسجن، أن الأسرى يعانون الأمرّين في فصل الشتاء، فغرف السجن عبارة عن براكسات حديدية باردة جدا، يتوسطها شباك بشبك حديدي دون زجاج أو أي عازل يمنع تسرب مياه الأمطار إلى الداخل، مما تسبب في رطوبة الأغطية هناك، إضافة إلى انتشار العفن على الجدران والأسقف.

وأضافت: كما أن ساحة الفورة مغطاة بشبك حديدي، لا يحمي الأسرى من البرد والأمطار أثناء خروجهم، إلى جانب عدم توفر المياه الساخنة للاستحمام والاستعمال اليومي، عدا عن رداءة الطعام كما ونوعا، حيث تكون الوجبات غالبا باردة، ولا يسمح لهم بتناول مشروبات ساخنة، إلا الشاي صباحا.

وأكمل المحامية: "علما أن سجن عتصيون (مركز توقيف عتصيون) يقع في جنوب الضفة الغربية المحتلة، ومقام على أراضٍ محتلة شمال مدينة الخليل، ضمن تجمع مستوطنات غوش عتصيون ويُدرج ضمن أسوأ مراكز التوقيف".

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