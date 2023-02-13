الجبهة العربية الفلسطينية تختتم حضورها في مؤتمر "رفيع المستوى" لدعم القدس بالقاهرة

رام الله - دنيا الوطناختتمت الجبهة العربية الفلسطينية، مشاركتها بحضور مؤتمر "رفيع المستوى" لدعم مدينة القدس في جامعة الدول العربية- القاهرة، يوم أمس الأحد الموافق 12 شباط/ فبراير 2023.وقال اللواء سليم البرديني، الأمين العام للجبهة العربية الفلسطينية، نتقدم بالشكر والتقدير إلى أشقائنا العرب على مواصلة ومتابعة آخر مستجدات القضية الفلسطينية، من بين أموراً أخرى، مدينة القدس، في وقتاً يواجهه الشعب الفلسطيني وأهلنا في مدينة القدس ظروفاً يتعقبها العديد من التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، من انتهاكات وسياسات ممنهجة لتجريد أهلنا وشعبنا من هويته الوطنية الفلسطينية والعربية والإسلامية.وأضاف البرديني، في ظل تلك الظروف يجب توحيد جهودنا الوطنية والعربية والعالمية لصد سياسات الاحتلال، عبر تشكيل مرجعية فلسطينية واحدة جامعة لحماية مدينة القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، بالإضافة إلى وضع آلية عمل وتنفيذ نحو جهود ومساعي قانونية تلزم الاحتلال الإسرائيلي وقف سياساته العدوانية إزاء شعبنا وأهلنا في مدينة القدس، وإجراء عمل لجنة إقليمية عربية إسلامية وعالمية، لمتابعة وتواصل مع ذوي الاختصاص لمعالجة حيثيات التحديات التي يواجهها شعبنا في مدينة القدس. وبالتالي ليكون هناك آلية مراقبة ومتابعة لمحاسبة الاحتلال الإسرائيلي وملاحقة أعماله الإجرامية في المحافل الدولية.وتابع: انطلاقاً من التأكيد على مركزية القضية الفلسطينية، والدعم المطلق لحقوق الشعب الفلسطيني، يجب تفعيل وتنفيذ والالتزام بقرارات وإعلانات القمم العربية، وخاصتاً فيما يتعلق بالقدس، ووفقاً لما جاء به من القرارات الدولية وقرارات الأمم المتحدة، وكذلك عملاً بمبادرة السلام العربية لعام 2002، كخيار استراتيجي لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لكافة الأراضي العربية، وبالتالي إقامة دولة فلسطين المستقلة كاملة السيادة على حدود 4 حزيران/ يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.