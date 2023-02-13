(حماس) تنعى شهيد نابلس أمير بسطامي

رام الله - دنيا الوطننعت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الإثنين، الشهيد أمير بسطامي (22عامًا)، الذي استشهد بنيران قوّات الاحتلال خلال مواجهات في مدينة نابلس فجرًا.وأكدت الحركة في تصريح صحفي أن "عمليات القتل والملاحقة واعتقال المجاهدين لن توقف المقاومة، بل ستزيدها إصراراً على المضي قدماً في الدفاع عن شعبنا ومقدساته بكل قوّة وبسالة".وأرسلت تعازيها إلى ذوي الشهيد بسطامي ومحبيه، داعية أبناء شعبنا إلى تصعيد المواجهة ضد الاحتلال وجرائمه، وانتصاراً لحقوقنا الوطنية، ودفاعاً عن القدس والمسجد الأقصى الذي يتعرض لأبشع حملات التهويد والتدنيس.