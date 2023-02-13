تيسير خالد: تسليح المستوطنين وشرعنة البؤر الاستيطانية تشجيع مباشر لمنظمات "الإرهاب"

دعا عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، تيسير خالد، اليوم الإثنين، للرد الفوري على قرارات المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية بشرعنة تسع بؤر استيطانية والدفع بإجراءات بناء نحو عشرة آلاف وحدة استيطانية جديدة وتعزيز مشاريع البنية التحتية في الضفة الغربية لصالح الاستيطان، وتقديم الخدمات للمزيد من المستوطنات.

وأكد خالد أن استجابة المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر لمطالب كل من إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش تسليح المستوطنين وتشريع البؤر الاستيطانية تشكل تشجيعا ودعما مباشرا لمنظمات "الإرهاب اليهودي"، التي تتخذ من هذه البؤر الاستيطانية ملاذات آمنة لعناصرها "الإجرامية".





وجدد في الوقت نفسه مطالبته المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان التخلي عن بلادته وعن سياسة تسييس ملف الاستيطان وغيره من الملفات، التي تقدمت بها دولة فلسطين إلى المحكمة والبدء بفتح تحقيق جنائي، والتعامل مع قرار الغرفة الابتدائية للمحكمة بأن الأراضي الفلسطينية المحتلة بعدوان حزيران تقع ضمن الولاية القانونية للمحكمة كقرار ملزم وتأكيد استقلالية المحكمة عن الضغوط السياسية وضمان فتح جميع الملفات لتحقيق العدالة الدولية لضحايا جرائم الحرب الإسرائيلية بما فيها جريمة الاستيطان، التي تندرج وفق المادة الثامنة من نظام روما للمحكمة في إطار جرائم الحرب.

رام الله - دنيا الوطنجاء ذلك في ضوء مصادقة (كابينيت)، على شرعنة تلك البؤر الاستيطانية، ثلاثة في محافظة نابلس (جفعات ارنون، جفعاتى هارئيل وملاخي هشالوم) واثنتين في محافظة الخليل (ابيجيل وعسائيل) وواحدة في محافظة بيت لحم (متسبيه يهودا) وأخرى في محافظة سلفيت (سحريت) وبدء عملية واسعة للتحضير لمواصلة إجراءات شرعنة سائر البؤر الاستيطانية العشوائية. ودعوة المجلس الأعلى للتخطيط والبناء في الضفة للانعقاد خلال الأيام المقبلة، للمصادقة على بناء آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة لتوسيع مستوطنات قائمة، وذلك بزعم الرد على عملية الدهس التي جرت يوم الجمعة الماضي في القدس وأسفرت عن مقتل 3 إسرائيليبن.