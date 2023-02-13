(حماس) تدعو لمقاومة وإفشال قرار الاحتلال شرعنة البؤر الاستيطانية

رام الله - دنيا الوطنقالت حركة حماس إنّ "قرار ما يسمى بكابينت المصغّر شرعنة بؤر استيطانية في الضفة الغربية، يظهر مرةً أخرى الوجه الفاشي والعنصري لحكومة الاحتلال التي لم تتوقف عن انتهاكاتها وإجرامها ضد شعبنا الفلسطيني وأرضه ومقدساته".وأضافت الحركة في بيان لها أن القرار يظهر تحدي حكومة الاحتلال واستخفافها بالمجتمع الدولي، وبالقرارات الأممية التي لطالما أكّدت عدم شرعية الاستيطان وطالبت بوقفه.ودعت أبناء شعبنا وقواه وفصائله إلى مقاومة سياسات الاحتلال الاستيطانية بالوسائل كافة، كما ندعو الأمة العربية والإسلامية وأحرار العالم إلى دعم وتعزيز صمود شعبنا الفلسطيني في الحفاظ على أرضه ومقدساته.كما طالبت الحركة بتفعيل مقاطعة هذا الكيان المحتل، وملاحقة قادته أصحاب السجل الحافل بالإجرام أمام المحاكم الدولية، انتصاراً للعدالة ولحقوق شعبنا الفلسطيني في التحرير والعودة وتقرير المصير.