طالع آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غدٍ الثلاثاء
نشرت وزارة الداخلية في غزة، مساء يوم الإثنين، آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الثلاثاء.
وأفادت الوزارة بأن السفر سيكون للحافلة الثالثة من كشف المسافرين رقم (2023/6). للتحميل اضغط هنا
كما سيكون السفر للحافلة الثالثة من كشف الجوازات المصرية رقم (2023/6). للتحميل اضغط هنا
وشددت الوزارة على ضرورة التزام كل مسافر بموعد سفره، حيث لا يسمح بتأخر أي مسافر عن الموعد المعلن من قبل الهيئة.
وأكدت ضرورة التواجد في تمام الساعة 7:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر، مع إحضار بطاقة الهوية مع كل مسافر.
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