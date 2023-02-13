أبو الغيط: قرارات (كابينت) تكرّس الاستخفاف الإسرائيلي بإرادة المجتمع الدولي

أدان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، قرار الحكومة الإسرائيلية شرعنة عدد من البؤر الاستيطانية وبناء وحدات إستيطانية جديدة في الضفة الغربية.







واعتبر أبو الغيط، في بيان صدر عنه، اليوم الاثنين، أن القرارات تكرّس الاستخفاف الإسرائيلي المقيت بإرادة المجتمع الدولي، وتعكس الطبيعة بالغة التطرف للحكومة الإسرائيلية الجديدة، على نحو بات يُهدد بإشعال الأوضاع في الأراضي المحتلة، ويُشكل خطرا على الاستقرار الإقليمي.

رام الله - دنيا الوطنونقل المتحدث الرسمي باسم الأمين العام جمال رشدي، عن أبو الغيط، تأكيده أن شرعنة الاستيطان تعكس استهانة إسرائيلية بالقانون الدولي، وبمُقررات الشرعية الدولية التي تعتبر كافة المستوطنات في الأراضي المحتلة غير شرعية وخارجة على القانون.وأضاف أن المجتمع الدولي يتعين عليه تحمل مسؤولياته في مواجهة هذه الحالة الصارخة من الخروج على الشرعية والضرب بالقانون الدولي ومبادئه عرض الحائط، وأن يتعامل مع سياسات الحكومة الإسرائيلية بذات المعايير التي يطبقها على القضايا الدولية الأخرى كافة، من دون ازدواجية أو تمييز.