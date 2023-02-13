شؤون فلسطينية

جماهير نابلس تُشيع جثمان الشهيد أمير بسطامي

جماهير نابلس تُشيع جثمان الشهيد أمير بسطامي
جانب من وداع الشهيد أمير بسطامي
رام الله - دنيا الوطن
شيعت جماهير محافظة نابلس، اليوم الإثنين، جثمان الشهيد أمير إيهاب بسطامي (21 عاما) إلى مثواه الأخير.

وانطلق موكب التشييع من أمام مستشفى رفيديا الحكومي، باتجاه ميدان الشهداء وسط المدينة، حيث أدى المشاركون صلاة الجنازة على الجثمان، قبل إلقاء عائلته نظرة الوداع الأخير عليه، ليوارى الجثمان الثرى في المقبرة الشرقية.

وكان الهلال الأحمر الفلسطيني، أعلن، فجر اليوم، استشهاد بسطامي متأثرا بجروحه، وإصابة سبعة آخرين، واعتقال خمسة، خلال عدوان الاحتلال الإسرائيلي، على مدينة نابلس.

وباستشهاد الشاب بسطامي، يرتفع عدد الشهداء الذين استشهدوا برصاص جيش الاحتلال والمستوطنين منذ بداية العام الجاري إلى 48 شهيدا (4 شهداء برصاص المستوطنين)، بينهم: 10 أطفال، وسيدة مسنّة، وأسير في سجون الاحتلال.

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