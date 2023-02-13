"هاجم حكومته".. رئيس بلدية سديروت يُعقب على إطلاق الصواريخ من القطاع

رام الله - دنيا الوطنعقب رئيس بلدية سديروت، ألون دافيدي، اليوم الإثنين، على إطلاق الصواريخ الليلة من قطاع غزة باتجاه مستوطنات غلاف غزة.وبحسب (القناة 12)، فإن دافيدي قال: "على بعد كيلومتر واحد فقط من سديروت، في غزة يرفعون رؤوسهم ويتجرأون على محاولة قتل سكان سديروت، ويعرفون أنه لن يصيبهم أي ضرر"، وفق قوله.وأضاف: "إذا كان رئيس الحكومة بالفعل يرغب في القيام بإصلاحات، فيجب عليه وعلى كابينت تعزيز إصلاحات فيمات يتعلق بالسياسات في مواجهة الوضع مع غزة".وأكمل دافيدي: "إسرائيل تعرف كيف تغتال أشخاص وتشن هجمات في بلدان معادية على بعد آلاف الكيلومترات من هنا، لكن في غزة يثقون بأننا لن نتجرأ على إصابتهم بأي ضرر".ويشار إلى أن المقاومة الفلسطينية في القطاع أطلقت الليلة مجموعة من الصواريخ باتجاه مستوطنات غلاف غزة، كرد فعل على قصف طيران الاحتلال الحربي لمواقع تابعة لها غرب المدينة.