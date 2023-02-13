دولي

(كنيست) تصادق على خطة لإضعاف "جهاز القضاء"

(كنيست) تصادق على خطة لإضعاف "جهاز القضاء"
كنيست إسرائيل
رام الله - دنيا الوطن
صادقت "لجنة القانون والدستور" في (كنيست) الإسرائيلية، اليوم الإثنين، بالقراءة الأولى على بندين من خطة إضعاف جهاز القضاء.

وبموجب هذه الخطة، سيتم السماح للائتلاف الحكومي الإسرائيلي السيطرة على لجنة اختيار القضاة، من خلال تغيير تشكيل اللجنة، وتقويض المحكمة العليا الإسرائيلية، والحد من صلاحياتها، بمناقشة شرعية القوانين الأساسية، حيث أيد الاقتراح 9 أعضاء، وعارضه 7.

وفي أعقاب القرار، تظاهر عشرات آلاف الإسرائيليين خارج مبنى الكنيست الإسرائيلية وفي مناطق أخرى، ضد تعديل النظام القضائي المثير للجدل، والذي يهدف إلى تعزيز سيطرة أعضائه على المحكمة العليا الإسرائيلية.

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