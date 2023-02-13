صبري: أهل بيت المقدس متجذرون في المدينة وهم على الوعد والعهد

رام الله - دنيا الوطنقال خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري، إن أهل بيت المقدس متجذرون في المدينة وهم على الوعد والعهد.وأكد صبري أن حملات الاحتلال العدوانية على القدس هي جزء من سياسة العقاب الجماعي، مبينا أنها تدل على ضعف وتخبط حكومة الاحتلال.وأصيب صباح اليوم، أكثر من 30 مواطناً مقدسياً أثناء تصديهم لاقتحام قوات الاحتلال بلدة جبل المكبر جنوب شرق القدس المحتلة، بهدف هدم 5 منازل لعائلات بشير وعويسات والحصيني.وهدمت قوات الاحتلال منزل أدهم بشير، كما جرفت أرضاً بركسات وأشجار تعود للعائلة في محاولة للوصول إلى منزل والده إبراهيم وشقيقه زيد تمهيداً لهدمهما.