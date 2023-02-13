أمريكا تُسقط جسمًا طائرًا "غامضًا" قرب الحدود مع كندا

رام الله - دنيا الوطن

أعلن الجيش الأميركي بأمر من الرئيس جو بايدن إسقاط جسمًا طائراً آخر، مساء الأحد، قرب بحيرة هورون على الحدود الشمالية مع كندا، في رابع عملية من هذا النوع خلال أسبوع.

ويراقب الأميركيون الأجواء بقلق، فيما يتوالى رصد أجسام طائرة غامضة في ظل توتر حاد مع الصين، رغم أنّ الجسم الأول فقط نَسبت السلطات الأميركية مسؤولية إطلاقه إلى بكين، ووصفته بأنه "منطاد مخصص لأغراض التجسس".

وأمر بايدن الجيش بإرسال طائرات عسكرية لإسقاط الجسم الغامض في إجراء "احترازي"، وفق ما أكد مسؤول أميركي كبير، وفق قناة (الميادين).



ووفق المسؤول الأميركي، فإن الجسم الجديد الذي يتألف هيكله من 8 أضلاع، وتتدلى منه أوتار، "لم يكن يمثل تهديداً عسكرياً على أي شيء على الأرض"، موضحاً أنّه كان من المحتمل أن يشكل خطراً على الطيران المدني، إذ حلّق على ارتفاع 6 آلاف متر فوق ولاية ميشيغين.

وأضاف: "ليس لدينا ما يشير إلى أنّ لديه قدرات مراقبة، ولكن لا يمكننا استبعاد ذلك".