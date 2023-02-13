أول رد فعل أمريكي على قرار (كابينت) توسيع الاستيطان بالضفة

رام الله - دنيا الوطنكشفت صحيفة إسرائيلية، اليوم الإثنين، عن أول رد فعل للسفارة الأمريكية في القدس حول قرار شرعنة مزيد من البؤر الاستيطانية الصادر عن (كابينت) إسرائيل الليلة الماضية.ووفق صحيفة (يديعوت أحرونوت)، فإن السفارة الأمريكية في القدس، طلبت من مكتب رئيس وزراء حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو الحصول على توضيحات حول قرار (كابينت) الليلة الماضية، شرعنة تسع بؤر استيطانية في الضفة.الجدير بالذكر أن حكومة الاحتلال صادقت عبر ما يسمى (كابينت)، على شرعنة تسع بؤر استيطانية في الضفة الغربية، ودفع بمخططات بناء آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة، وتصعيد عمليات شرطة الاحتلال ضد الفلسطينيين في القدس.