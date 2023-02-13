قوات الاحتلال تعتقل 12 مواطنًا خلال مداهمات بالضفة الغربية والقدس

رام الله - دنيا الوطناعتقلت قوات الاحتلال، اليوم الاثنين، 12 مواطنا بينهم امرأة، خلال مداهمتها مناطق متفرقة بالضفة الغربية ومدينة القدس.وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال اعتقلت شهلة النجار والدة الشهيد مجاهد النجار، من سلواد شرق رام الله، والشاب أحمد شريتح.وفي نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال كُلًّا من المطارد إسلام الطويل، وعبد الكامل جوري، عمرو الطويل.أما في القدس، فقد اعتقلت قوات الاحتلال معتز أبو دياب، أحمد طروة، ومصطفى نبيل القاق.وشملت الاعتقالات كل من المواطنين، عز الدين حمامرة من جنين، وساهر أبو جمال من بيت لحم، وأمير سامي القزقي من الخليل.